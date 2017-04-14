Гройсман отводит удар от Порошенко конфликтом с Тимошенко - эксперт

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Фракция "Батькивщина" зарегистрировала в парламенте проект постановления о признании деятельности премьер-министра Украины Владимира Гройсмана неудовлетворительной и об отправке правительства в отставку. Об этом журналистам заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко. Это не первая попытка "Батькивщины" вынести в сессионный зал вопрос об отставке действующего Кабмина. Впрочем, ранее реализовать этот замысел партийцам Тимошенко не удавалось.

Что стоит за публичным спаррингом Тимошенко и Гройсмана, рассказал политтехнолог и политолог Ярослав Макитра в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Можно говорить и об определенном личностном конфликте, который имел место больше десяти лет назад, когда еще господин Гройсман был мэром города. Там у него была перепалка публичная с Юлией Тимошенко, в том числе, что касается тогдашних тарифов на жилищно-коммунальные услуги. А сейчас этот конфликт можно рассматривать в разрезе того, что, конечно, Тимошенко является основным конкурентом, по крайней мере, на данный момент для Петра Порошенко и, очевидно, что Гройсман в данной истории является, скажем, спикером в этом конфликте политическом Порошенко и Тимошенко, берет удар на себя и таким образом общается заочно, можно сказать, с Юлией Тимошенко. Конечно, он понимает, что он говорит, наверное, он готов нести политическую ответственность за свои слова. Правильно ли это с политтехнологической точки зрения, очень сложно сказать, потому что, имея очень низкий уровень поддержки, критиковать политика, у которого больший уровень поддержки, вряд ли это добавляет серьезных ему баллов, но, в то же время, отводит удар от Порошенко", — отметил эксперт.

Смотрите также: "Мать-коррупция зовет". Конфликт Тимошенко и Гройсмана в фотожабах