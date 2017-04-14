Три года АТО. Врагами объявят всех, кто против войны

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Через три года после начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины перспектива мирного урегулирования по-прежнему — "в тумане".

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.

По данным ООН, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года жертвами конфликта в Донбассе стали 9940 человек и еще 23 455 были ранены.

Достигнутые в феврале 2015 года в Минске договоренности (Минск-2) остановили широкомасштабное кровопролитие, однако ни один из пунктов соглашения до сих пор не выполнен. Киев обвиняет в срыве минских договоренностей Россию, в Москве указывают, что РФ не является участником конфликта. По мнению многих экспертов, президент Петр Порошенко не может реализовать "Минск-2" при нынешнем составе Рады, где сильна "партия войны".

При этом всякие мирные планы вызывают у украинской власти подозрения, имеющие воплощение в конкретных действиях. Политолог Кость Бондаренко на своей странице в Facebook рассказал, об обыске в офисе Международного центра политических исследований (МЦПИ).

По словам Бондаренко, украинская прокуратура АР Крым решила обвинить политолога Василия Филипчука "в том, что он является "духовным вдохновителем" депутата Андрея Артеменко (который, как известно, предложил свой план мирного упрегулирования на Востоке Украины)".

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, а сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

После этого Артеменко был исключен из фракции "Радикальной партии", Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена". Сам Артеменко заявил, что аренду Крыма не предлагал и обвинил украинские власти в том, что они "пытаются установить диктатуру в стране".

И вот теперь — связанный с мирным планом Артеменко обыск в офисе исследовательского центра…

Кость Бондаренко отметил, что у него в связи с этим возникло несколько вопросов.

"1.Должны ли подобные обыски пройти у всех, кто выступает против войны (по последним социологическим исследованиям — более 2/3 граждан Украины)? Или только у тех, кто про это говорит открыто?

2.Будет ли попытка добиться проведения аналогичных обысков у Генри Киссенджера и Виктора Пинчука, которые до Артеменко и Филипчука высказывали аналогичные взгляды? Особенно рекомендую заявиться к Киссинджеру — у него много чего можно найти.

3.Слышали ли в нашей прокуратуре о понятии "свобода слова"? Хотя после того как Юрий Витальевич Луценко ушел из журналистики (был у него в жизни такой период), он это понятие постарался вытеснить из своей памяти.

4.Сколько дипломатов, депутатов, гражданских активистов стояли бы сейчас на улице Институтской около офиса МЦПИ, если бы аналогичная история имела место во времена Кучмы или Януковича?", — написал Бондаренко.

По его мнению, подобные действия, равно как и звучащие в последние дни предложения некоторых политиков и чиновников (отменить весь корпус советских законов, переименовать проспект Победы в Киеве и т.п.) объясняются обострениями в полнолуние…

Саму же прокуратуру АР Крым политолог назвал "кумедной" и вспомнил по этому поводу цадика Нахмана, который говорил евреям: "Где вы — там Иерусалим".

Отметим, по данным прокуратуры АР Крым, разрешение на проведение обыска в четверг было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыски провелись в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Офис организации "Международный центр перспективных исследований", где прошли обыски, находится в Киеве на улице Институтской. В офисе МЦПИ также размещается редакция интернет-издания "Апостроф".

Ранее политолог Андрей Золотарев в комментарии для РИА Новости Украина высказал мнение, что конфликт на востоке страны будет тлеть до тех пор, пока в Украине у руля будет нынешняя "картельная партия власти". По мнению эксперта, измениться что-либо может только под мощным внешним давлением.