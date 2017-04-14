Вопрос отставок в Кабмине не стоит на повестке дня - Гройсман

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Кадровые ротации в Кабинете министров пока не стоят на повестке дня, заявил глава правительства Владимир Гройсман.

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"Пока мы в коалиции это не обсуждали, вопрос не на повестке дня", — сказал он в интервью журналу "Фокус", отвечая на вопрос, ожидается ли переформатирование правительства.

Гройсман уже год возглавляет Кабмин. В пятницу у правительства истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной Раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решение нет.