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    Скаршевский: год Кабмина Гройсмана - год оголтелого популизма

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (32)

    (обновлено: )17150
    По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, достижения Владимира Гройсмана на посту председателя правительства можно оценить как неудовлетворительные.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. 

    В целом глава Кабмина доволен работой своей команды. По его словам, правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано": в частности, остановить падение экономики и увеличить среднюю зарплату в стране. 

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    Недавняя пресс-конференция Владимира Гройсмана, посвященная году его пребывания на посту премьер-министра, произвела удручающее впечатление на экономического эксперта Виктора Скаршевского

    "Больше всего возмутило, что глава Кабмина использовал понятие "оголтелый популизм" по отношению ко всем своим предшественникам и нынешним оппонентам. Но год Гройсмана в правительстве характеризуется именно его словами — оголтелый популизм. 

    Отчитываясь за год своей работы, председатель правительства рассказывал про "маленьких діточок", о смертности и продолжительности жизни, об инвалидности и особых потребностях, о том, что Украина не закупает ни одной капли российского газа. Половину выступления Гройсман рассказывал о том, "что было бы, если бы". Глава Кабмина выступил в роли врача, дающего диагнозы всем", — отметил Скаршевский.

    По словам экономиста, за год работы Владимир Гройсман провалил каждую из пяти заявленных им реформ.

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    "По сути, не состоялось никакой реформы в газовой сфере, а было лишь простейшее повышение тарифов на газ для населения. Полностью провалилась реформа приватизации, хотя все мы помним о наполеоновских планах по этой части. О чем говорить, если за год премьерства Гройсмана не было приватизировано ни одного крупного объекта. Доля государственных предприятий в экономике не уменьшилась, а наоборот увеличилась. 

    Провалились также пенсионная и земельная реформы. Кроме того, правительство взяло политику на уничтожение малого и среднего бизнеса. К примеру, введены драконовские штрафы на неофициальную занятость — до 320 тысяч гривен за недопуск к проверке. Повышение "минималки" до 3200 — это повышение налогов для бизнеса, которые привязаны к минимальной зарплате", — подытожил эксперт.  

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