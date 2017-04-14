Скаршевский: год Кабмина Гройсмана - год оголтелого популизма

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год.

В целом глава Кабмина доволен работой своей команды. По его словам, правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано": в частности, остановить падение экономики и увеличить среднюю зарплату в стране.

Недавняя пресс-конференция Владимира Гройсмана, посвященная году его пребывания на посту премьер-министра, произвела удручающее впечатление на экономического эксперта Виктора Скаршевского.

"Больше всего возмутило, что глава Кабмина использовал понятие "оголтелый популизм" по отношению ко всем своим предшественникам и нынешним оппонентам. Но год Гройсмана в правительстве характеризуется именно его словами — оголтелый популизм.

Отчитываясь за год своей работы, председатель правительства рассказывал про "маленьких діточок", о смертности и продолжительности жизни, об инвалидности и особых потребностях, о том, что Украина не закупает ни одной капли российского газа. Половину выступления Гройсман рассказывал о том, "что было бы, если бы". Глава Кабмина выступил в роли врача, дающего диагнозы всем", — отметил Скаршевский.

По словам экономиста, за год работы Владимир Гройсман провалил каждую из пяти заявленных им реформ.

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"По сути, не состоялось никакой реформы в газовой сфере, а было лишь простейшее повышение тарифов на газ для населения. Полностью провалилась реформа приватизации, хотя все мы помним о наполеоновских планах по этой части. О чем говорить, если за год премьерства Гройсмана не было приватизировано ни одного крупного объекта. Доля государственных предприятий в экономике не уменьшилась, а наоборот увеличилась.

Провалились также пенсионная и земельная реформы. Кроме того, правительство взяло политику на уничтожение малого и среднего бизнеса. К примеру, введены драконовские штрафы на неофициальную занятость — до 320 тысяч гривен за недопуск к проверке. Повышение "минималки" до 3200 — это повышение налогов для бизнеса, которые привязаны к минимальной зарплате", — подытожил эксперт.

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