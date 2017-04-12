Гройсман и люди живут в разных реальностях – депутат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман во вторник, 11 апреля, на пресс-конференции отчитался по итогам года деятельности правительства. А вот в ВР обещал прийти, когда народные депутаты определятся с датой.

Эксперты называют свою статистику: Кабмин Гройсмана на 33% показал экономический рост, на 23% провел реформы в энергетике и в выравнивании цены на газ, на 17% улучшил социальную защиту населения и на 7% провел децентрализацию.

Согласны ли с этими данными нардепы, и когда они заслушают министров, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

(тект публикуется на языке оригинала)

Експерти говорять про економічне зростання, реформи в енергетиці, в децентралізації. Що ви думаєте?

— Я думаю, що це така генеральна репетиція перед звітом в парламенті. Це така спроба подивитись на себе, як він виглядає збоку, чи гарно це звучить, що він говорить, тому що насправді, якщо його послухати, то таке складається враження, що якась частина, невелика частина наших громадян, особливо ті, які працюють на вулиці Грушевського, живуть трошки в іншій країни, ніж всі інші громадяни України. Тому що якщо послухати пана прем’єра, то у нас взагалі все прекрасно і, в принципі, йому потрібно дати орден. Але насправді, якщо ви запитаєте на вулиці, у людей запитаєте, як вони живуть, у підприємців запитаєте, як в них справи, то ви побачите, що це зовсім все навпаки. Мало того, дуже нам прикро, що навіть міжнародні аудитори Ernst & Young нещодавно оприлюднили своє дослідження про те, що саме у сфері економіки, у сфері розвитку бізнесу ми займаємо перше місце по корупції серед понад 40 країн.

Я вважаю, що це найголовніша оцінка незалежна збоку, яка проводилась точно незаангажовано, і всі ці такі переможні гасла у Гройсмана як репетиція звучить на цьому тлы дуже смішно. Мало того, це називається плани планів, тобто він говорить про плани того, що він буде робити і як він буде робити, але він насправді не говорить про те, що все, що він за цей рік зробив. То це, в основному, робота була, спрямована на збагачення дуже невеликого кола осіб, тобто це близькі партнери до президента Порошенка, це його друзі-олігархи, деякі з них є партнерами, з деякими він розподіляє чи перерозподіляє активи, але, тим не менше, все це оплачують українці. І саме на це була спрямована вся робота Гройсмана і уряду. Якщо ми говоримо, які в нього досягнення в антикорупційній політиці, то ці досягнення гарантовано на незадовільно хоча б тому, що те, що залежить саме від уряду, я маю на увазі припинити збирати гроші, відкати за повернення ПДВ чи, наприклад, припинити експлуатувати схему Януковича по землі за межами населених пунктів, яка експлуатується з концесійними потоками в кілька мільярдів доларів на рік. Це нічого не зроблено і це продовжується.

Наприклад, навіть забезпечити те досягнення, яке ми досягнули за рахунок громадянського суспільства – електронні декларації і дати можливість НАЗК мати автоматичний доступ до 22 реєстрів, ми бачимо, що в його звіті, який ми отримали письмово, якщо не помиляюсь, на 137 сторінці написано, що тільки до 9 реєстрів є автоматичний доступ. Вибачте, як може перевіряти НАЗК електронні декларації можливих топ-корупціонерів з мільярдними статками? Від кого це залежить? Від уряду. Чому не профінансовано до кінця НАЗК для того, щоби не 40 людей там перевіряло ці декларації, а 140, якщо це потрібно. Чому сьогодні Держспезв’язок, якому підпорядковане державне підприємство, яке є адміністратором цього реєстру, поставив всю країну, паралізував і всіх місцевих депутатів і взагалі тих, хто здавав ці декларації. Це ж є обов’язок уряду це робити. Але на цьому тлі ми бачимо, що вони активно борються з корупцією, піднімаючи радикально тариф. Це найкращий спосіб поборотись із корупцією – підняти ціну, щоб вона була максимальна для того, щоб їхні партнери також могли ці гроші розподілити між собою. Тому, ви розумієте, коли це все звучить як якісь досягнення, на превеликий жаль, це не є досягненням і насправді це прикро визнавати, що ми тут спільно гальмуємо. Чому до цього часу, а вже квітень майже закінчується, уряд не призначив аудитора для НАБУ, а ми бачили цей весь цирк, який проводив президент, протягуючи через парламент кишенькового аудитора.

Коли Гройсман буде звітувати в парламенті, чому зараз цього не робить?

— Ви чудово розумієте, що імунітет спливає 14 числа. 14 квітня спливає рівно рік, коли був парламентом затверджений план дій уряду, програма діяльності уряду. І ця програма дій уряду, яка затверджується парламентом, дає можливість уряду рік працювати без жодних потрясінь, тобто не має право парламент протягом року, коли затвердив програму діяльності, відправляти у відставку уряд. Цей термін збігає 14 квітня, тому, звичайно, йде така генеральна репетиція перед тим, спробувати відзвітуватись за рік роботи і спробувати ще раз затвердити нову програму на наступний рік. Саме тому він анонсував про так званих п’ять напрямків, які він збирається реалізовувати, саме тому це підготовка до того, щоб провести таку акцію в парламенті і такий звіт в парламенті.

Ви чули про такий сценарій, що Супрун буде призначена міністром охорони здоров’я, а два-три міністри будуть звільнені?

— Ви знаєте, Супрун вже тривалий час виконує обов’язки і це парламент має або призначити, або не призначити. І так само парламент має дати оцінку діяльності уряду, і має прем’єр відповісти на велику кількість питань, в тому числі, щодо оцінки за кожним окремим напрямком цієї роботи. Тому кого там призначать, кого не призначать, важко сказати, але я, дійсно, погоджуюсь, що це такий період часу, коли президент, який фактично відповідає за роботу сьогодні уряду, він влаштовує такі торги, консультації з потенційними своїми тимчасовими союзниками. Це різні групи – колишні регіонали у парламенті, які мали б дати якісь голоси, тому що ви ж чудово розумієте, що ні БПП, ні "Народний фронт" спільно не мають 226 голосів для того, щоби затвердити позитивну діяльність Гройсмана і, в тому числі, затвердити нову програму уряду на наступний рік.

Гройсман на прес-конференції говорив, що він подав письмово проект звіту. Ви читали?

— Так, власне, я про це і говорю, що ми отримали величезні, товсті пачки паперу, які мають, напевно, 300 сторінок, в яких за різними розділами розписано, скільки досягнень є. І, власне, це те, що я говорив, по цілому розділі боротьби з корупцією, де уряд вважає, що він прекрасно все робить, там є маса фактів, які говорять, що все навпаки. Тому ми все вивчаємо в профільному комітеті. До речі, ми будемо на черговому засіданні нашому розглядати і реагувати як комітет парламентський, що ми робимо – або затверджувати, або не затверджувати звіт уряд, тому ми маємо всі ці матеріали на руках.

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Своєю точкою зору стосовно роботу уряду Гройсмана поділився в ефірі "ГС" також позафракційний народний депутат Остап Єднак.

Чи бачили ви звіт Кабміну? І чи будете за нього голосувати?

— Я ще не бачив офіційний звіт уряду, він ще не був в моїх руках, я його ще не вивчав, але хочу загалом сказати: те, що в минулому році економіка України почала відновлення, я не скажу, що не заслуга Гройсмана, хоча, звичайно, він про це буде звітуватись. Це заслуга народу України, спільних зусиль і уряду, і парламенту, десь, можливо, і НБУ, і тисяч українських підприємств, які фактично відштовхнулись від дна і показали якусь позитивну динаміку. Я можу погодитись з тим, що експерти говорять, що не проведена реформа енергетики, і ми це відчули впродовж зими. Зокрема, я вважаю, що в уряді Гройсмана слабкою ланкою якраз є енергетика і міністр Насалик. По децентралізації влади я б, навпаки, сказав, що за минулий рік зроблені такі базові, фундаментальні речі, щоби об’єднані громади почали нарешті розвиватись. Напрацьована нормативна база і тут, в принципі, в цьому році будуть ще кращі показники в нас саме по децентралізації влади.

Це є контрастний звіт однозначно. У Гройсмана в команді є і дуже сильні міністри, замміністри, частково команда, зокрема, Максим Нефьодов, Наталія Микольська, яка залишилась з попереднього уряду, але є і дуже слабка ланка – це якраз частина ДФС, частина енергетики, частина Міністерства економіки, частина в Мінінфраструктури, де дуже є великі проблеми. Питання, чи в цьому році уряд зможе подолати ці негативні тенденції і зробити реформи, чи далі буде на короткому повідку фактично від фракції парламенту таким бізнес-лобі олігархічних груп. Оце основний виклик. Але основне, я думаю, що уряд Володимира Борисовича не нажив ще такого негативу, який був при Яценюку і, як мінімум, рік ще він заслуговує на те, щоб попрацювати.

Тобто ви будете голосувати за його звіт?

— Я подивлюсь кінцевий варіант. Я б поміняв певних міністрів, але, оскільки я є позафракційним, я не маю на ці процеси впливу. Я думаю, що я, як мінімум, візьму до відома звіт, але точно за відставку чи ще за якісь речі я не буду голосувати.

Насалик, Семерак, Гриневич, Щука – ці міністри називаються, як імовірні кандидати на вихід. Чи чули ви щось про це?

— По міністру Остапу Семераку я постараюсь бути об’єктивним я постараюсь бути об’єктивним. Це було однозначно позитивним, що був міністр за останній рік в Міністерстві екології, тому що попередні роки там були великі проблеми без міністра, були постійно виконуючи обов’язки. Остапу Семераку вдалось потихеньку відновити інституційну спроможність міністерства, підготувати реформу екоінспекції і фактично підготувати стратегію поводження з відходами, яка має бути презентована в квітні. Але я хочу сказати, що якби Семерак зробив це в грудні, січні або в лютому, він мав би набагато сильніші позиції. Зараз насправді є питання, чим займалось міністерство цілий рік – чи це піар, чи є якісь результати. Я думаю, що довкілля за весь цей час кращим не стало. Але, з іншого боку, пан Семерак не заплямував себе в якихось гучних корупційних скандалах, фактично підготував грунт для можливих реформ. Чи можливості будуть надані йому втілити це вже в наступному році – питання якраз до найбільших фракцій, як вони вирішать.

Коли звіт уряду буде?

— Я очікую, якийсь, можливо, формальний звіт буде на цьому тижні або в четвер, або в п’ятницю, можливо, все-таки його поставлять на порядок денний, тому що в травні це вже буде взагалі формально, тому що фактично рік каденції мине. Що мене непокоїть – зараз і голова Фонду держмайна фактично звільнився, і Гонтарева подала у відставку, і є питання до АМКУ і хитаються крісла певних міністрів, і я переживаю, щоб "Народний фронт" і БПП не почали просто дерибан портфелів, як це було з Рахунковою палатою нещодавно. Ми бачили, що не спромоглись фактично призначити міністра охорони здоров’я. Тому є загроза, що найближчий місяць ми побачимо великий торг і дерибан. Це мене непокоїть.

Все йде до того, що звіт формальний?

— Так, я думаю, що ми його візьмемо просто до відома, а по посадах це вже буде окрема історія.

Найбільш ймовірні претенденти на посаду голови НБУ і Фонду держмайна?

— Я вам скажу відверто і чесно – нічого не кажуть. Я не бачу зараз в найбільших фракціях якихось центрів прийняття рішень, де ходили б якісь кандидатури. Тому немає зараз інформації. По Гонтаревій надто рано говорити, бо вона тільки нещодавно подала у відставку і, швидше за все, ці питання десь високо у верхах будуть вирішуватись і аж ніяк не будуть дискутуватись в кулуарах. Тому зараз немає ніякої інформації, на превеликий жаль. Тут я вас розчарую.

Треба голоси назбирати, принаймні, на призначення…

— Немає збору голосів. Поки що, я ж кажу, прізвища навіть не обговорюються. Тому ще зарано про це говорити. Або запізно.

Ранее экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

А руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после задержания Насирова власть демонстрирует эффективную борьбу с коррупцией с системе налогово-таможенной службы.