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    Гройсман: ежегодно госпредприятия приносят Украине 82 млрд грн убытков

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (40)

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    По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Украине 3500 государственных предприятий, которые являются "центром неэффективности и коррупции".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что государственные предприятия приносят Украине 82 млрд гривен убытков в год. Об этом премьер сказал во время выступления в Верховной Раде.

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    "Мы должны эффективно подойти к продаже неэффективно используемых государственных активов. Мы имеем 3500 государственных предприятий, которые являются центром неэффективности и коррупции", — сказал Гройсман.

    "Вдумайтесь, 82 млрд гривен убытков, которые приносят эти предприятия государству. 50% предприятий абсолютно не работают, а 30% из этого количества является только прибыльными, 70% — убыточны", — заявил премьер.

    "Мы должны пройти путь, который позволит эффективно использовать государственные предприятия путем публичной продажи. Это позволит привлечь в экономику миллиардные инвестиции, создать новые рабочие места, внедрить новые технологии и сделать Украину более конкурентной и сильной", — подытожил премьер.

    Ранее Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

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