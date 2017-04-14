Гройсман: ежегодно госпредприятия приносят Украине 82 млрд грн убытков

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что государственные предприятия приносят Украине 82 млрд гривен убытков в год. Об этом премьер сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Мы должны эффективно подойти к продаже неэффективно используемых государственных активов. Мы имеем 3500 государственных предприятий, которые являются центром неэффективности и коррупции", — сказал Гройсман.

"Вдумайтесь, 82 млрд гривен убытков, которые приносят эти предприятия государству. 50% предприятий абсолютно не работают, а 30% из этого количества является только прибыльными, 70% — убыточны", — заявил премьер.

"Мы должны пройти путь, который позволит эффективно использовать государственные предприятия путем публичной продажи. Это позволит привлечь в экономику миллиардные инвестиции, создать новые рабочие места, внедрить новые технологии и сделать Украину более конкурентной и сильной", — подытожил премьер.

Ранее Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.