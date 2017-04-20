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    Скаршевский: правительство должно прекратить врать о пенсиях

    (обновлено: )34570
    Все обещания Кабмина сократить дефицит Пенсионного фонда - безосновательны. Правительство должно честно признаться гражданам, что не сможет платить им достойные пенсии, поэтому рассчитывать они смогут лишь на себя, считает экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, солидарная пенсионная система себя исчерпала в Украине, поскольку она подходила для быстрорастущей экономики с молодым населением. 

    Пенсионный фонд Украины
    УНИАН
    Пенсионная реформа – мертвому припарки

    "В Украине же население стареет, а экономика пребывает в регулярных кризисах, после которых Украина еще ни разу полностью не восстанавливалась. Например, в СССР (раз о нем уже вспомнил в своей статье представитель МВФ в Украине Рон ван Роден) 4 работника «кормили» одного пенсионера, сейчас же в Украине, в результате демографического спада и падения экономики, 1 работник вынужден содержать 1 пенсионера, и в дальнейшем количество пенсионеров будет только расти. Если сейчас количество людей старше 60 лет составляет 22% от общего числа населения, то к 2050 году этот показатель составит уже более 30%", — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.

    По его мнению, все обещания правительства сократить или свести на нет дефицит Пенсионного фонда в Украине — безосновательны, так как при солидарной системе этого сделать не удастся. 

    "Правительство должно честно признаться своим гражданам в том, что не сможет платить им достойные пенсии, поэтому рассчитывать они смогут лишь на себя", — советует экономист.

    При этом, отмечает Скаршевский, украинская власть и МВФ собираются решить проблему дефицита Пенсионного фонда за счет малого бизнеса.

    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гаврилечко: для увеличения пенсий реформы не требуются

    "Все время увеличивают давление на малых предпринимателей. Когда думают, где бы взять ресурсы в бюджет, они сразу видят мелких предпринимателей, которых надо ободрать по полной программе. Ужесточение упрощенного налогообложения для малого бизнеса в Украине также зафиксировано и в меморандуме с МВФ, поэтому об этом постоянно напоминают западные партнеры страны",- отмечает экономист.

    Он напомнил, что даже увеличение минимальной зарплаты вдвое легло бременем на плечи представителей малого и среднего бизнеса, вынужденного вдвое увеличить налоговые отчисления по единому социальному взносу. 

    "А тот факт, что из Украины ежегодно – как при прошлой власти, так и при нынешней – выводилось 10-15 млрд долларов на офшоры, это никого не интересует. Вот мелких предпринимателей, торговцев с рынка – давайте обложим, и решим проблемы Пенсионного фонда", — подчеркнул эксперт.

    Скаршевский обратил внимание на еще один интересный факт. 

    "В Меморандуме с МВФ, пункт о пенсионной реформе находится в разделе о сокращении расходов. Получается, что в сокращении расходов украинское правительство и видит суть пенсионной реформы, несмотря на все громкие политические декларации", — написал экономист.

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    По мнению эксперта, сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным можно только при стремительном экономическом росте, но этом никто не говорит ни в украинском правительстве, ни за пределами страны.

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