Скаршевский: правительство должно прекратить врать о пенсиях

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, солидарная пенсионная система себя исчерпала в Украине, поскольку она подходила для быстрорастущей экономики с молодым населением.

"В Украине же население стареет, а экономика пребывает в регулярных кризисах, после которых Украина еще ни разу полностью не восстанавливалась. Например, в СССР (раз о нем уже вспомнил в своей статье представитель МВФ в Украине Рон ван Роден) 4 работника «кормили» одного пенсионера, сейчас же в Украине, в результате демографического спада и падения экономики, 1 работник вынужден содержать 1 пенсионера, и в дальнейшем количество пенсионеров будет только расти. Если сейчас количество людей старше 60 лет составляет 22% от общего числа населения, то к 2050 году этот показатель составит уже более 30%", — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.

По его мнению, все обещания правительства сократить или свести на нет дефицит Пенсионного фонда в Украине — безосновательны, так как при солидарной системе этого сделать не удастся.

"Правительство должно честно признаться своим гражданам в том, что не сможет платить им достойные пенсии, поэтому рассчитывать они смогут лишь на себя", — советует экономист.

При этом, отмечает Скаршевский, украинская власть и МВФ собираются решить проблему дефицита Пенсионного фонда за счет малого бизнеса.

"Все время увеличивают давление на малых предпринимателей. Когда думают, где бы взять ресурсы в бюджет, они сразу видят мелких предпринимателей, которых надо ободрать по полной программе. Ужесточение упрощенного налогообложения для малого бизнеса в Украине также зафиксировано и в меморандуме с МВФ, поэтому об этом постоянно напоминают западные партнеры страны",- отмечает экономист.

Он напомнил, что даже увеличение минимальной зарплаты вдвое легло бременем на плечи представителей малого и среднего бизнеса, вынужденного вдвое увеличить налоговые отчисления по единому социальному взносу.

"А тот факт, что из Украины ежегодно – как при прошлой власти, так и при нынешней – выводилось 10-15 млрд долларов на офшоры, это никого не интересует. Вот мелких предпринимателей, торговцев с рынка – давайте обложим, и решим проблемы Пенсионного фонда", — подчеркнул эксперт.

Скаршевский обратил внимание на еще один интересный факт.

"В Меморандуме с МВФ, пункт о пенсионной реформе находится в разделе о сокращении расходов. Получается, что в сокращении расходов украинское правительство и видит суть пенсионной реформы, несмотря на все громкие политические декларации", — написал экономист.

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По мнению эксперта, сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным можно только при стремительном экономическом росте, но этом никто не говорит ни в украинском правительстве, ни за пределами страны.