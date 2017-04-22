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    Решмедилова: в вопросе пенсионной реформы Кабмин идет путем подмены понятий

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (408)

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    Политолог Александра Решмедилова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что Кабмин вместо повышения пенсионного возраста повышает трудовой стаж, что в свою очередь приведет к тому, что после выхода на пенсию украинцы будут ограничены в выплатах.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Земельная и пенсионная реформы будут приняты в ближайшие месяц-два. Такой прогноз в интервью "Голосу Америки" озвучил министр финансов Александр Данилюк. Старт этих реформ, по мнению министра, даст мощный толчок для восстановления экономики Украины.

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    При этом, рассказал Александр Данилюк, сейчас пенсионная и земельная реформы дорабатываются. В частности, пенсионная "практически согласована с экспертами МВФ", а по земельной открытыми остаются лишь несколько вопросов. Министр также не исключает, что парламент предлагать принять эти законопроекты единым пакетом.

    По поводу пенсионной реформ в эфире радиостанции "Голос Столицы" высказалась политолог Александра Решмедилова.

    "Пенсионная реформа уже покажет первые изменения осенью, если успеют рассмотреть, а заработать должна со следующего года. Я думаю, что здесь есть определенная подмена понятий между тем, что требовало МВФ, и тем, что нам предлагается властью. Например, МВФ предлагали повысить пенсионный возраст для украинцев. Однако Кабмин пошел путем подмены понятий и сделал повышение трудового стажа. И вводит другие понятия, для того, чтобы говорить украинцам, что они пенсионный возраст не повышают. А на самом деле делать такие условия, при которых украинцы выходя на пенсию или будут ограничены в выплатах, или повышение не будет реально ощутимое, которое можно будет как-то сопоставить с этим уровнем и инфляции, и другими социальными выплатами", — отметила эксперт.

    Напомним, проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. 

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    Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин представит проект пенсионной реформы в течение нескольких месяцев. По его словам, проект, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента, позволит повысить пенсии для 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября, также предусматривается отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

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