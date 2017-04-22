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    В Кабмине сообщили о ситуации на "национализированных" предприятиях в ЛДНР

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (254)

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    По словам представителей бизнеса, контроль практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях на данный момент утрачен. Они заявляют, что вынуждены увольнять работников.
    Енакиевский металлургический завод
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. При Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет создана рабочая группа по минимизации негативных последствий для экономики страны после потери контроля над украинскими предприятиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, заместитель министра Юрий Гримчак встретился с представителями предприятий, захваченных на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

    По словам представителей бизнеса, контроль практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях на данный момент утрачен. Они заявляют, что вынуждены увольнять работников.

    В ведомстве отметили, что захваченные предприятия только трех промышленных групп прошлого года обеспечили налоговые поступления в бюджет на сумму около 7 млрд грн ("Метинвест" — 1,3 млрд грн, ИСД — 1,5 млрд грн, ДТЭК — 4,2 млрд грн). В текущем году соответствующих поступлений уже не ожидается.

    "По результатам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы при Министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями и минимизации негативных последствий для экономики страны", — добавили в пресс-службе министерства.

    Читайте также: В Донбассе "национализация" на марше: уголь пойдет в Украину, но… дороже

    Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. Власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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