В Кабмине сообщили о ситуации на "национализированных" предприятиях в ЛДНР

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. При Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет создана рабочая группа по минимизации негативных последствий для экономики страны после потери контроля над украинскими предприятиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заместитель министра Юрий Гримчак встретился с представителями предприятий, захваченных на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам представителей бизнеса, контроль практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях на данный момент утрачен. Они заявляют, что вынуждены увольнять работников.

В ведомстве отметили, что захваченные предприятия только трех промышленных групп прошлого года обеспечили налоговые поступления в бюджет на сумму около 7 млрд грн ("Метинвест" — 1,3 млрд грн, ИСД — 1,5 млрд грн, ДТЭК — 4,2 млрд грн). В текущем году соответствующих поступлений уже не ожидается.

"По результатам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы при Министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями и минимизации негативных последствий для экономики страны", — добавили в пресс-службе министерства.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. Власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.