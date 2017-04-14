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    Советник Порошенко: блокада отсрочит реинтеграцию Донбасса

    (обновлено: )24310
    По мнению советника главы государства Владимира Горбулина, необходимо признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий.
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Фото издания "Голос.UA"

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Торговая блокада Киевом неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей отсрочит реинтеграцию этих регионов в состав Украины, считает советник президента страны Владимир Горбулин.

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    "Нужно чётко признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей — Ред.) отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий", — сказал Горбулин на пресс-конференции.

    Он отметил, что решение СНБО о блокаде неподконтрольных районов Донбасса будет способствовать восстановлению национального консенсуса в стране. Вместе с тем это решение уже привело к некоторому снижению температуры внутриполитического противостояния "с 39 до 37,5 градусов". Однако Горбулин считает, что пока нельзя говорить о возможных сроках отмены блокады Киевом Донбасса.

    Горбулин отметил, что в условиях прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса усиливается угроза для государства в социальной сфере. Это связано с ростом безработицы, разрыве связей предприятий, торговавших с предприятиями в Донбассе. Кроме того угрозой, по мнению Горбулина, является миграция населения из Донбасса.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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