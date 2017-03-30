Шабовта: украинская власть боится своего народа

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В селе Сухолучье Киевской области Вышгородского района 43-летний хозяин дома застрелил одного из грабителей во время попытки ограбления.

По предварительным данным, бандиты, ворвавшись в дом, принялись избивать хозяйку. Хозяин, который проснулся от криков и шума, успел схватить карабин и выбежал к грабителям. Мужчина застрелил одного из преступников, предварительно выстрелив в воздух.

kv.npu.gov.ua Ограбление дома в селе Сухолучье под Киевом

"От полученного огнестрельного ранения преступник сразу умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области", — сказано в сообщении полиции.

В течение часа правоохранители разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых. Еще одного нападавшего, который ехал на автомобиле Daewoo Lanos, задержала группа реагирования патрульной полиции, также еще один подозреваемый объявлен в розыск.

kv.npu.gov.ua Ограбление дома в селе Сухолучье под Киевом

В каких случаях оправдано применение оружия гражданскими, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

В данном случае могут попытаться обвинить этого владельца дома в превышении допустимых пределов самообороны?

— Вы удивитесь, уже попытались. Потому что возбуждено уголовное дело, и почему-то следствие полагает, что здесь есть признаки ст. 118 нашего УК, которая именно предусматривает превышение мер при защите и оценивает это как преднамеренное убийство.

Абсурд полный на самом деле, потому что мне интересно, в патологических мозгах следователей вообще каким образом человек в одиночку, когда рядом дочь одиннадцатилетняя, жена, которую мордуют, избивают во всю ивановскую, должен защищаться от четверых бандитов с очевидными намерениями — люди в масках вломились в его дом.

Какая мера не явилась бы превышением необходимой степени защиты? Конечно же, он действовал, абсолютно повинуясь своему инстинкту. Вдобавок, человек, имеющий зарегистрированное оружие, он сделал даже предупредительный выстрел. Это, знаете, из области фантастики.

Я уверен, что его действия будут оправданы, я очень в этом уверен. И абсолютно убежден, что и общественные организации к этому подключатся.

В каких случаях допустимо применение оружия?

— Украинское следствие в вопросах оценки необходимой меры защиты является абсолютным заложником двух обстоятельств.

Во-первых, это еще советские традиции, у нас как водитель машины всегда был потенциально опасным, скажем, элементом, потому что вот он уже сидит в машине и вращает руль, независимо от того, пешеход нарушал, не нарушал в это время. Это абсолютно постсоветский подход.

Точно так же и вот отношение к правам граждан в защите себя, оно ведь базируется на полном отсутствии законодательного регулирования и недопустимости даже мысли в глазах правоохранителей о том, что гражданские могут использовать оружие, защищая себя, а не только для целей охоты или еще что-то.

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Я уже не говорю о том, что в Украине нет все годы независимости закона об обороте оружия гражданского назначения. Это даже не столько нормативное регулирование, сколько абсолютно такая, знаете, фундаментальная психология нашего следствия, что человек, который взял охотничье ружье в руки, он уже потенциально виноват во всем, что может произойти вокруг. Это бред.

И конечно, это нужно пересматривать, и в том числе практикой судов, решениями, возможно, и дополнительными какими-то изменениями в само уголовно-процессуальное, уголовное законодательство.

Получается, что либо здесь превышена допустимая мера самообороны, либо все сделано абсолютно в допустимых форматах, и это исключительно дело субъективного рассмотрения или следователя, или судьи? Законом четко это не урегулировано?

— Я с вами абсолютно согласен, к сожалению. Потому что, я еще раз повторюсь, само уголовное дело сегодня возбуждено по статье, которая сразу определяет. То есть еще никто не разбирался, но статья уже, по которой возбуждено дело, она уже говорит о том, что это превышение мер. Это бред, конечно.

В Украине допустимо хранение дома оружия, и какого именно?

— В Украине большое количество оружия, которое официально зарегистрировано. Это величина не менее двух миллионов, это оружие, которое именно и зарегистрировано как охотничье. Потому что, по сути, кроме охотничьего оружия, у нас еще травматы разве что регистрируются, значительно меньше.

Оговариваются условия, что оружие обязательно должно храниться в защищенном месте в виде сейфа, чтобы в первую очередь дети не могли иметь доступ к этому оружию. И более того, разрешительной системой предусмотрена регулярная перерегистрация оружия, и даже в какой-то идеальной картинке добротный участковый периодически проверяет качество хранения этого оружия.

Как максимально обезопасить свой дом, себя и при этом не нарваться на проблемы с законом?

— Во-первых, сказать, что, к сожалению, вот в этом проявляется тенденция многолетняя, украинская власть боится своего народа.

Я не связываю это с последними даже годами, ВР, которая, как мы убедились, вооружена до зубов, потому что Аваков и другие министры, оказывается, пачками дарят оружие. Получается парадокс, что законодатели, которые должны были бы принять закон, они его не принимают, потому что для них это не является проблемой.

А второе, я вам скажу, что вряд ли мы изменим сегодня ситуацию в обществе. Я не единожды публично комментировал, видя тенденцию, что сегодня даже те люди, которые еще, наверное, пару лет назад никогда бы не преступили закон, они начинают искать, даже пусть незаконно, искать оружие, чтобы иметь его под рукой.

На фоне роста такой преступности, который сегодня свойственен Украине, людям плевать, они хотят сохранить свою жизнь и жизнь своих близких. И если этого не понимаюn законодатели, если это не видит правоохранительная система, это большая проблема страны Украины.

Есть ли какие-то рекомендации, каким образом можно обезопасить свое жилье, при этом максимально в рамках закона это делать?

— Понимаете, дать советы о том, что каждый сегодня должен превратить свой дом, как в Сухолучье, это же отдельно стоящий дом был, превратить в какую-то крепость, отработать там какое-то реагирование полиции, это будут пустые слова. Потому что не хватает сил реагирования негосударственной службы, которая выезжает на срабатывания сигнализации.

Они, опять же, из-за отсутствия законодательного регулирования в лучшем случае вооружены травматом, что практически неэффективно против огнестрельного оружия.

Я бы людям сказал бы, что связь с соседями нужно улучшить, какие-то механические запоры, поставить видеосистему, чтобы попытаться, может быть, на подходах увидеть каких-то незнакомых людей, которые пытаются в ваши владения попасть. Но на самом деле это все, я как эксперт понимаю, что это все примитивный подход, потому что стране все-таки нужно законодательное регулирование оборота оружия гражданского назначения.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.