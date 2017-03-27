Бортник: управление Порошенко страной можно назвать условным

РИА Новости Украина

Несмотря на заявления президента Петра Порошенко, что он не "подарит" досрочные парламентские выборы, о них продолжают говорить.

Новые сигналы, которые могут свидетельствовать о предвыборной активности, на своей странице в Facebook привел политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"О досрочных выборах.

Похоже на то, что сценарий с досрочными парламентскими выборами начали серьезно рассматривать в Администрации Президента. Свидетельством тому является не только прогнозируемый уход И. Грынива (ключевого технолога Президента) с должности руководителя фракции, но и активизация региональных отделений БПП и сателлитов, активное формирование бюджетов.

Вероятно, что Президента подталкивает к такому сценарию ситуация с блокадой, продемонстрировавшая его слабость и условный характер управляемости ситуации в стране. Выборы повысят управляемость, отвлекут внимание общества и конкурентов, хотя и увеличат количество игроков.

Ближайшими маркерами подготовки к избирательному процессу станут торги вокруг ЦИК и интенсификация дискуссии вокруг избирательного законодательства", – написал Бортник.