Под Киевом хозяин дома убил грабителя, его подельники из РФ задержаны

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Группа вооруженных злоумышленников в ночь на вторник ворвалась в дом предпринимателей в селе Сухолучье Вышгородского района Киевской области и жестоко избила хозяйку, требуя отдать деньги и драгоценности из сейфа. Хозяин дома застрелил одного из них.

Позже полицейские задержали трех злоумышленников — граждан Российской Федерации, разыскивается еще один, сообщает во вторник пресс-служба областной полиции.

"Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Жестоко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа. Услышав крик матери 11-летняя дочь сразу же разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже дома. Мужчина мгновенно схватил свой зарегистрированный охотничий карабин и, спускаясь вниз по лестнице на помощь жене, сделал предупредительный выстрел", — сказано в сообщении.

kv.npu.gov.ua Ограбление дома в селе Сухолучье под Киевом

Злоумышленники сбежали, но один из них остался и "продолжал физическое насилие над женщиной", после чего 43-летний хозяин выстрелил в нападавшего. От полученного огнестрельного ранения преступник умер на месте. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.

kv.npu.gov.ua Ограбление дома в селе Сухолучье под Киевом: работа полиции

"В настоящее время трое подозреваемых — граждане Российской Федерации, задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее в Днепровском районе Киева правоохранители задержали троих иностранцев сразу после того, как они обокрали одну из квартир в жилом доме на ул. Энтузиастов. В автомобиле злоумышленников полицейские изъяли вещи, похищенные не только в ограбленной квартире, но и в других местах.