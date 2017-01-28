Украинские политики в Facebook: гордость или "зрада"? Опрос экспертов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявляет о недопустимости со стороны руководства правоохранительных органов информировать о следственных действиях до их завершения, а в случае выявления таких фактов, причастные к утечке информации будут привлечены к ответственности. Об этом говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры на ее странице в Facebook.

К такому предупреждению Специализированная антикоррупционная прокуратура прибегла после того, как в четверг, 26 января, министр МВД Арсен Аваков первым сообщил в Facebook о задержании судьи Соломенского суда Киева во время получения $22 тысяч взятки.

Позже, также в соцсети, информацию о задержании судьи обнародовал и генпрокурор Юрий Луценко.

Должно ли быть ограничение в использовании соцсетей для должностных лиц, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Как вы относитесь к увлечению украинских чиновников Facebook, например?

— Facebook уже стал не просто соцсетью, он стал одним из источников донесения информации, и в принципе ничего плохого в этом нет, когда наши политики пытаются заработать себе дополнительные электоральные баллы, и возможно популялиризовать себя как личность, как представитель той или иной политической силы. Проблема в другом, что у нас часто это переходит грань здравого смысла, потому что, когда мы начинаем раздавать информацию, связанную с теми или иными уголовными делами, теми или иными государственными тайнами, например, мы можем вспомнить и Саакашвили, когда он начал поститься на фоне украинских позиций и, таким образом, дал возможность представителям так называемых ДНР-ЛНР четко понимать, где, какие расставлены блокпосты украинской армии. Это мы начинаем играться в то, что пиар у нас переходит из разряда пиара в фактически сдачу национальных интересов. А если мы говорим о борьбе с коррупцией, то, наверное, это один из ключевых аспектов национальной безопасности Украины, потому что именно она разваливает те многие хорошие вещи, которые планируют сегодня внедрять.

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Мне сложно представить, что руководители правоохранительных органов — тот же министр МВД и генпрокурор — не знают, что преждевременное разглашение информации действительно может негативно влиять на ход следствия. Тогда зачем они делятся с пользователями служебной информацией?

— Наверное, это делается для того, чтобы показать, что мы молодцы и как мы делаем эти реформы. На самом деле, никто не смотрит на шаг-два вперед, что такими действиями они фактически могут негативно повлиять ход расследования, дать возможность реальным преступникам уйти от ответственности. И я еще раз повторяю, у нас ряд политиков зациклен на личном пиаре, и таким образом они даже не хотят думать о том, какие последствия их действия могут нести для государства Украина в целом. Это касается не только направления по борьбе с коррупцией или тех или иных громких уголовных расследований, это касается очень многих вещей. Мне было бы комфортнее, как гражданину Украины, чтобы я эту информацию получал постфактум, что мы возбудили уголовное дело, его раскрыли, довели до суда, и вот сегодня мы с вами видим приговор.

Допустимость таких действий со стороны руководителей силовых структур, в эфире "ГС" прокомментировала также руководитель практики разрешения конфликтов и споров адвокатского объединения "Юскутум" Ксения Проконова.

Какие существуют законодательные или уставные нормы о неразглашении служебной информации сотрудниками правоохранительных органов? Какое наказание предусмотрено за нарушение этих норм?

— Когда мы говорим о служебных лицах, особенно о правоохранителях, сейчас у нас очень много внимания уделяется Facebook-праву, это когда должностное лицо сначала сообщает в Facebook о каких-то успехах или достижениях, и только потом это оформляется надлежащими документами. Так вот, они спешат действительно говорить о задержаниях, показывать фамилии, делать фотографии и так далее. Это все может быть отнесено потом, позже, к тайне следствия, а значит, будет разглашение тайны следствия. Более того, тот же Арсен Аваков грешит чем? Он употребляет выражение "задержали преступника", и т.д. И тогда размещает фотографию или имя человека. Напомню, что вину у нас устанавливает только суд. А это значит, что он преждевременно сообщает о виновности того или иного лица.

Законодательство у нас в этом плане осовременено к нынешним реалиям? Допустим, господин Аваков нарушил тайну следствия, написав о расследовании в Facebook. Его могут привлечь?

— Для этого должна быть подана жалоба, чтобы развивать это в плоскости какой-либо более тяжелой ответственности. У нас есть Гражданский кодекс, который регулирует эти вопросы, а также то, что человек имеет право на защиту информации о себе. Это то же самое право, оно распространяется на задержанных лиц. Так, кстати, любил делать Кива, когда был начальником департамента по борьбе с наркопреступностью. Они размещали фотографии всех задержанных и писали все их данные, чем нарушали их права.

И никому ничего за это не было?

— На него никто не жаловался. Тут должен быть инициатор жалобы. Это мог бы быть пострадавший, это могли бы быть общественные организации или другие, которые хотели бы заняться этим вопросом.

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Как досудебное обнародование информации о расследовании может повлиять на наказание подозреваемого? В данном случае, чем так озабочена Специализированная прокуратура?

— Судьи — это те же люди, которые не берутся откуда-то из космоса, общественное мнение влияет и на них. Невозможно оградить от той информации, которая идет через Facebook, из телевизора и т.д. в том числе и судей. Это означает, что когда человек предстает перед судом, и есть материалы дела, в которых нужно разобраться, то за ним уже тянется некий шлейф. Именно информацию антикоррупционная прокуратура считает незаконной.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.