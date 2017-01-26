Аваков подал е-декларацию за 2016 год

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Facebook свою электронную декларацию за 2016 год. Он также дал соответствующую ссылку на документ на официальном портале Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции АПК.

Согласно декларации, заработная плата министра по основному месту работы за год составила 466 121 грн.

Также в числе доходов он указал погашение номинала стоимости Казначейского обязательства Военной Серии В – 20 тыс. грн и погашение купонов Казначейского обязательства Военной Серии В – 2800 грн.

Кроме того, глава МВД получил дивиденды по решению общих сборов Avitalia s.r.l. от 14.10.2016, которые не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году – €148 423.

Жена Авакова получила зарплату по основному месту работы – 289 032 грн; доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 13 156 грн.

"Жена продала принадлежащие ей акции на сумму 13,156 тыс. грн и дарственной подарила сыну акции АО "Инвестор" номинальной стоимостью не более 210 грн. В итальянской компании, принадлежащей мне – Avitalia s.r.l., в которой мои интересы, согласно закону, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат – по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia s.r.l. На 31.12.16 и по сей день – объявлен уставный фонд каждой из этих компаний – 10000 $ – еще не оплаченный", – пояснил глава МВД.

Он отметил, что созданные компании пока не ведут деятельности.

"Изменения коснулись наличности и банковских счетов – я закрыл счета в "Альфа-банке", увеличил присутствие в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке". Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше. Наверное разбились", – пошутил он.

Аваков также пообещал, что его налоговая декларация будет подана в соответствии с Законом до мая текущего года.

Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры.