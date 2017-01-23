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    Общество

    НАБУ завело еще три дела по декларациям о доходах судей

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (333)

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    По данным НАБУ, в настоящее время общее количество уголовных производств, которые расследуются Антикоррупционным бюро по данным из электронных деклараций, достигло 25.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло еще три уголовных производства в отношении судей по сведениям, внесенным в их электронные декларации о доходах, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав
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    "Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в электронные декларации. Все они касаются служителей Фемиды. Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений, одно — по факту незаконного обогащения", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в настоящее время общее количество уголовных производств, которые расследуются Антикоррупционным бюро по данным из электронных деклараций, достигло 25. Они касаются действий 24 человек: 14 судей, шести депутатов Верховной Рады Украины, двух председателей районных госадминистраций, заместителя председателя областного совета и руководителя центрального органа исполнительной власти.

    В Украине с осени 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.

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