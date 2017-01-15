ГПУ и НАБУ не могут поделить фигурантов расследуемых дел - юрист

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Электронные декларации 29 депутатов ВР проверят особенно тщательно. Генеральная прокуратура установила факты несоответствия между декларируемыми средствами и официально полученными доходами декларантов. При этом еще в декабре генпрокурор Юрий Луценко заблокировал доступ НАБУ к Единому реестру досудебных расследований. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник. Блокирование показалось ему странным, поскольку Национальное антикоррупционное бюро сейчас развивает направление доступа к различным базам данных и реестров.

Ситуацию с полномочиями ГПУ и НАБУ относительно расследования тех или иных дел, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский.

"Полномочия НАБУ и ГПУ, они давно поделены, здесь нет никаких противоречий, т.е. НАБУ расследует определенную категорию дел, а ГПУ может расследовать другую определенную категорию дел. Все зависит от квалификации, по которой возбуждено уголовное производство, здесь нет никаких противоречий. Другое дело, что ГПУ и НАБУ не могут поделить в некоторых случаях людей, относительно которых они расследуют. Еще раз повторю, что такой лакмусовой бумагой было расследование против одного из членов Высшего совета юстиции", — заявил юрист.

Ранее эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" заявил, что обнародование НАБУ конкретных данных по махинациям Александра Онищенко — голословное, а эффективность работы Бюро вызывает много вопросов.