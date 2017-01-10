НАБУ не исключает допрос Порошенко по делу о коррупции во власти

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины собирается провести допросы по делу о взяточничестве в Верховной Раде, сообщил глава НАБУ Артем Сытник во вторник вечером в интервью украинскому "Пятому каналу".

Он не исключает допроса президента Украины Петра Порошенко.

Сытник пояснил, что по заявлениям депутата Александра Онищенко о коррупции во власти открыто уголовное дело по статье 369 – "дача взятки".

"Люди вызваны, готовятся допросы (по данному делу – ред.)", — сказал Сытник в эфире телеканала.

Говоря о возможности допроса президента Порошенко, он сказал: "этого нельзя исключать".

Вместе с тем глава НАБУ считает политизированными заявления Онищенко. "Мы пока воспринимает его заявление минимум как попытки политизировать свое уголовное производство", — отметил он.

Также Сытник сказал, что НАБУ нет доказательств, что Онищенко (как он сам об этом ранее заявлял) дал показания о коррупции западным спецслужбам. "Я не знаю, насколько это правда", — сказал Сытник.

Депутат Рады Александр Онищенко ранее сообщил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что передал записи спецслужбам США. Сытник ранее сообщил, что НАБУ возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в украинском парламенте. Сытник попросил у Онищенко материалы, подтверждающие подкуп депутатов Рады. Против самого Онищенко также заведены несколько дел.