НАБУ вызвало на допрос судью Чауса

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на допрос. Текст повестки обнародован в газете "Урядовый курьер" от 13 января.

Чауса вызывают на допрос к старшему детективу НАБУ В.Васильчуку на 16 января на 9.00 в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Ранее Верховная Рада дала разрешение на арест Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.