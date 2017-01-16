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    Общество

    Судья Чаус проигнорировал допрос в НАБУ

    (обновлено: )2410
    Национальное антикоррупционное бюро Украины не располагает информацией о местонахождении подозреваемого во взяточничестве судьи Днепровского районного судьи Николай Чауса.
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Николай Чаус не явился на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщила пресс-секретарь Бюро Светлана Олифира.

    На минувшей неделе сообщалось, что НАБУ вызывает Чауса на допрос.

    Николай Чаус
    УНИАН
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    "Пока информации о том, где находится господин Чаус и почему он не появился, у нас нет. Мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как досудебное расследование будет завершено, по решению детектива и прокуроров производство будет направлено в суд", — приводит слова пресс-секретаря телеканал "112 Украина".

    Ранее Верховная Рада дала разрешение на арест Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.

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