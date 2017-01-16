Судья Чаус проигнорировал допрос в НАБУ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Николай Чаус не явился на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщила пресс-секретарь Бюро Светлана Олифира.

На минувшей неделе сообщалось, что НАБУ вызывает Чауса на допрос.

"Пока информации о том, где находится господин Чаус и почему он не появился, у нас нет. Мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как досудебное расследование будет завершено, по решению детектива и прокуроров производство будет направлено в суд", — приводит слова пресс-секретаря телеканал "112 Украина".

Ранее Верховная Рада дала разрешение на арест Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что судья Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.