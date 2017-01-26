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    Аваков: водителям не придется менять права каждые 5 лет

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    Глава МВД Арсен Аваков отметил, что существует мировая практика по водительским удостоверениям, которой будут придерживаться и в Украине, смены водительских прав раз в пять лет не будет.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Украинцам не придется менять водительские удостоверения каждые 5 лет, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Есть мировая практика по водительским удостоверениям, и мы будем ее придерживаться. Никаких ”каждые 5 лет” не будет. Есть действующие законные нормы", — написал он.

    Напомним, накануне заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева сообщила, что министерство внутренних дел готовит ряд правок в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины для выполнения двух директив ЕС. По требованиям Директивы нормами должны быть установлены новые сроки действия водительски прав — от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта. Категории транспорта, как добавила заместитель министра, также будут пересмотрены.

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    Отметим, что на сегодняшний день в Украине для управления автотранспортным средством кроме водительских прав нужно еще пройти медицинскую комиссию, чтобы получить справку, разрешающую управление автотранспортом. Без наличия этой справки человек не сможет пройти обучение в автошколе, получить или же заменить водительские права. Получение водительского удостоверения и сдача экзаменов в Сервисном центре МВД стоит на сегодня около 270 грн.

    Также в Украине следует учитывать минимальный возраст для получения той или иной категории прав. Это зависит от типа транспортного средства: А1, А – с 16 лет; В, В1, С и С1 – с 18 лет; ВЕ, С1Е и СЕ – с 19 лет; остальные категории – с 21 года.

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