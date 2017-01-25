Аваков: полиция разоблачила группировку, похищавшую автомобили у нардепов

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция разоблачила преступную группировку – "монополиста" в сфере угонов авто в Украине.

"Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, при содействии СБУ и Генпрокуратуры, разоблачил преступную схему, по которой в стране несколько лет действовало устойчивое иерархическое объединение, которое специализировалось на угонах дорогих автомобилей с последующим возвратом за вознаграждение. По имеющейся у следствия на данный момент информации, группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2016 году в Киеве этой "фирмой" было возвращено за вознаграждение владельцам 67 авто, похищенных другими преступными группировками.

Правоохранители уже задержали пятерых ключевых фигурантов.

"Герою и его подельникам объявлено в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Создание преступной организации), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 190 (Мошенничество), 263 (Незаконное обращение с оружием) и 309 (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины", — сообщил он.

По словам Авакова, правоохранители провели 48 санкционированных обысков, во время этих мероприятий обнаружено и приобщено к материалам дела 8 элитных автомобилей, на которых передвигались фигуранты, 1 недавно угнанный "Мерседес", десятки драгоценных часов, наличные денежные средства и ценности, добытые преступным путем, устройства для считывания сигнала электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие. Наложены аресты на имущество задержанных, с целью дальнейшего удовлетворения гражданских исков потерпевших.

По информации Авакова, "основателем" аферы оказался киевлянин 1979 года рождения, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, который был исключен из вуза за употребление наркотических веществ. "Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире известный фигурант по кличке "Карп", "Псих" и "Жид", а по служебным правоохранительным базам проходит за совершение преступлений имущественного характера, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. Имея с подросткового возраста криминальный опыт и однокурсников, которые заняли должности в различных правоохранительных структурах страны, организатор банды угонщиков наладил связи по обе стороны закона", — отметил он.

Вторым участником группировки Аваков назвал бывшего сотрудника уголовного блока Голосеевского райуправления милиции, который занимался раскрытием преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспорта.

Также Аваков подчеркнул, что за период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99% угонов в масштабе Украины.

"Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалом. Ведь для так называемых "блатных" "Карп" работал якобы под прикрытием правоохранителей, а для последних — под руководством криминала. На самом деле — сам по себе", — пояснил он.

По словам Авакова, банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции и чувствуя свою безнаказанность, настолько вошла в раж, что начал похищать автомобили даже у государственных чиновников, среди которых: народные избранники и чиновники из аппарата президента Украины.

Напомним, в ноябре в Киеве полицейские задержали 27-летнего жителя Закарпатской области и его сообщников, которые занимались угонами автомобилей в столице.