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Обнаженная женщина в Аризоне угнала авто шерифа

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Заместитель шерифа в округе Марикопа прибыл на одну из бензоколонок, где обнаружил женщину без одежды, которая показалась ему сильно расстроенной. Когда полицейский вышел из автомобиля, чтобы накрыть женщину одеялом, она заняла его место.
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Обнаженная женщина в штате Аризона, заявившая о сексуальном насилии, угнала полицейскую машину, спровоцировав продолжительную погоню на высокой скорости.

Полицейская погоня со стрельбой в Ужгороде. Видео
Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево/Youtube
Полицейская погоня со стрельбой в Ужгороде

Правоохранители в округе Марикопа сообщили, что заместитель шерифа по сигналу прибыл на одну из бензоколонок, где обнаружил женщину без одежды, которая показалась ему сильно расстроенной и дезориентированной.

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Однако когда полицейский вышел из автомобиля, чтобы накрыть женщину одеялом, она заняла его место и на полной скорости покинула автозаправку.

Погоня длилась не менее часа. Полицейским удалось проколоть шины угнанного автомобиля, после чего он врезался во встречную машину. Когда беглянка вышла на шоссе, стражи правопорядка обезвредили ее.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что в ходе преследования угонщица развивала скорость до 160 километров в час.

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