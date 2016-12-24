О чем пишут в мире: письмо Путина Трампу, угон самолета, резолюция ООН

РИА Новости Украина

Путин отправил Трампу рождественское письмо. Центральной темой многих иностранных СМИ (Politico, Hill, Washington Times, Huffington Post, Washington Post, TIME, Mundo, Pais, Nacion и ряда других) стало известие о том, что избранный президент США Дональд Трамп получил письмо от Владимира Путина.

По данным издания Politico, в письме российский лидер призывает будущего главу Белого дома "возобновить двустороннее сотрудничество и вынести его на международный уровень". Газета также отмечает, что Путин поздравил Трампа с наступающими праздниками и пожелал ему и его близким "здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего".

"Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей и нам не придется идти альтернативным путем", — цитирует издание Hill заявление Трампа.

Как подчеркивают в Hill, заявление избранного президента США было сделано после его слов об укреплении ядерного потенциала США, что, по мнению издания, может стать новым витком гонки вооружений между двумя государствами.

Подозреваемый в берлинском теракте ликвидирован в Милане. Мировые СМИ (Spiegel, Zeit, Sueddeutsche Zeitung, Welt, Wall Street Journal, New York Times, WP, Independent и другие) сообщают о ликвидации тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

REUTERS/Stringer Мужчина, застреленный в Милане, который является подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине

В пятницу глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что тунисец был убит в ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане. Позднее по этой теме высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре на Брайтшайдплац и нанес еще множеству людей ужасные ранения", — заявила Меркель.

Как пишет газета Independent, у Амри были сообщники-террористы, с которыми он намеревался встретиться, когда был застрелен полицией в Италии. В свете событий Меркель в разговоре с президентом Туниса Эс-Себси заявила, что немецкая сторона сообщила о намерении ускорить процесс депортации и существенно увеличить число высланных из Германии граждан Туниса.

Попытка угнать ливийский самолет не удалась. Зарубежные издания (WSJ, NYT, Spiegel, Independent, Telegraph, Guardian) не обошли стороной очередной авиаинцидент.

В пятницу двое вооруженных захватчиков угнали самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways с 117 людьми на борту, угрожая взорвать его. Захваченный лайнер приземлился на Мальте. Угонщики вступили в переговоры и вскоре согласились отпустить пассажиров и членов экипажа. Два ливийских захватчика были задержаны.

REUTERS Darrin Zammit-Lupi Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте

Как заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, оружие, использованное захватчиками ливийского самолета, оказалось муляжом. Их мотивы пока неизвестны. Газета WSJ со ссылкой на представителя правительства при поддержке ООН в Триполи Ашрафа Талти сообщает, что угонщики искали политического убежища в Европе.

США позволили ООН принять резолюцию по поселенческой политике Израиля. Еще одной важной темой, широко освещаемой мировыми СМИ (WSJ, WP, Hill, NYT, Guardian, Zeit, Spiegel и другими), стало принятие Советом безопасности ООН резолюции под номером 2334, согласно которой Израиль обязан прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Так, газета Guardian называет данную резолюцию "знаменательным событием", отмечая, что США отказались накладывать на нее вето. По мнению Hill, решение США покончить с проводимой ими в течение десятилетий политикой в отношении Израиля стало "кульминацией вражды между президентом Обамой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху".

Издание также отмечает, что резолюция, принятая 14 голосами "за", была встречена бурными овациями. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр воздержалась от голосования. В свою очередь, Wall Street Journal подчеркивает, что поступок США стал "редким упреком в сторону Израиля".

По мнению издания, "это отразило растущее разочарование в администрации Обамы по поводу увеличения числа поселений, что, по мнению США, является препятствием для достижения мира".

"Принцесса Лея" пережила сердечный приступ. В центре внимания ряда зарубежных СМИ (NYT, WP, People, Guardian, Los Angeles Times, Huffington Post и других) оказалась новость о том, что у голливудской актрисы Керри Фишер, известной по роли Принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.

Читайте также: Гройсман разбушевался: назвал депутатов лузерами и раскритиковал политиков

Huffington Post подчеркивает, что актриса находилась без сознания, когда медики встретили ее в аэропорту Лос-Анжелеса. Издание также приводит слова очевидцев о том, что у актрисы в какой-то момент остановилось дыхание. Как сообщает Guardian, ссылаясь на слова брата кинозвезды Тодда Фишера, в больнице ее состояние стабилизировалось.