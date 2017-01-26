По закону. Техосмотр авто вернут с 2018 года - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинских водителей ждет много сюрпризов, среди которых периодическая проверка знаний правил и уменьшение срока действия водительских прав. В Закон "Про дорожное движение" и правила дорожного движения готовятся внести некоторые изменения, для того, чтоб привести внутренние правовые нормы в соответствие с европейскими. Это одно из главных требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Заместитель министра МВД Анастасия Деева объяснила, что нововведения коснутся и норм, которые регулируют дорожное движение, а поэтому в основные дорожные законы Украины внесут изменения для выполнения двух директив ЕС.

В первой Директиве идет речь о безопасности при перевозке опасных грузов. Документ предусматривает новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы; новые стандарты подготовки и проверки знаний водителей и ответственных за перевозку грузов лиц; введение и улучшение системы отчетности.

Вторая Директива касается водительских прав. К управлению определенными категориями транспорта будут установлены возрастные ограничения, а также планируется введение микрочипов в водительские права для защиты от подделки. Также предусмотрены новые сроки действия водительских прав. Если сейчас они действительны 30 лет с момента получения, то по новым нормам срок действия — от 5 до 15 лет, в зависимости от категории. Предусматривается и периодическая проверка знаний водителя и его здоровья.

Ключевые нововведения в закон о дорожном движении в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал автоюрист Богдан Глядык.

(текст публикуется на языке оригинала)

Поясніть нам сутність двох директив щодо дорожнього руху. Що вони в дійсності змінюють?

— Якщо взяти загальну кількість водіїв, яка є в Україні, для них це нічого не означає, це виключно ті норми, які будуть стосуватися комерційних і тих перевезень, які передбачають небезпечні вантажі: пального, легкозаймистих вантажів. А для комерційних перевезень будуть певні терміни змінюватися, будуть змінюватися строки проходження такого технічного контролю, але в основному це більше просто імплементація наявних угод — навіть не стільки практичних, скільки теоретично дописати те, чого у нас ще нема.

Тобто це суто бюрократична процедура?

— Так.

А як щодо директиви, яка стосується водійських прав?

— Щодо цієї директиви, щодо строку дії водійських прав, я також би не сильно переживав. Робиться акцент на тому, що буде перевірятися стан здоров'я водіїв. На сьогодні, згідно діючого законодавства, молодий водій до 55 років кожних 10 років повинен проходити медогляд на здатність керувати транспортними засобами. Але сьогодні ніхто не здійснює контроль: чи дійсно ці водії проходять медогляди і чи дійсно вони мають можливість керувати транспортними засобами. Якщо буде введено критичний строк керування, тобто дійсності водійських прав в десять років, кожні десять років буде можливість контролювати: чи проходив водій медогляд, чи має він право здійснювати керування.

Від 5 до 15 років будуть дійсні права. Від чого це залежить?

— Це буде залежати від категорії транспорту, на якому буде їздити: чи це комерційний, чи це приватний, чи це вантажний, чи це легковий засіб.

Коли строк дії прав закінчився, що далі? Повністю йти за процедурою: здавати екзамен, подавати документи, отримувати нові права?

— На сьогодні повідомляється лише про проходження медичного огляду і складання, можливо, теоретичних іспитів. Поки що дана ініціатива йде тільки в обговорення. Я думаю, що якщо будуть ставити питання про проходження всіх теоретичних та практичних іспитів з водіння, це може викликати суттєвий спротив, тому я не впевнений, що на це підуть. Але обов'язковий контроль медогляду, я впевнений, точно буде.

Це все не створює нові корупційні можливості для правоохоронців?

— Безумовно, це певний ризик складає. Але треба розуміти, що це і сьогодні є. Тому потрібно нам і медогляд проводити. І потрібно нам впроваджувати якийсь контроль за перевіркою проходження цих медоглядів. Якщо ми цього не будемо робити, це і далі буде негативно впливати на безпеку дорожнього руху в цілому. Тому я швидше підтримую такі нововведення.

Як можна мінімізувати корупційний ризик?

— На сьогодні йдеться про впровадження електронної бази проходження медичних оглядів. Введення електронної медичної довідки, посилення відповідальності медичних представників, які будуть проводити такі медогляди, мінімізувати вплив сторонніх осіб на проходження такого медогляду.

Що саме підпадає під цей медогляд?

— Перевірка здатності водія до керування транспортним засобом. В цілому це той самий медогляд, який сьогодні проходять водії для того, щоб отримати водійські права. Тут нічого нового не передбачається.

Чи варто очікувати повернення обов'язкового технічного огляду?

— Про це навіть не варто вже сперечатися, це обов'язково буде найближчим часом. Якщо я не помиляюсь, вже в 2018 році повинні будуть проходити перші технічні контролі транспортні засоби.

Ще одне нововведення стосовно водійських посвідчень — мікрочіпи. Ті, хто зараз мають водійське посвідчення, повинні будуть отримувати нові?

— Обов'язку змінювати водійське посвідчення не буде, такі права будуть мати водії, які їх вперше отримують, або водії, які з тих чи інших причин позбавлені були раніше права керувати транспортними засобами, а тепер відновлюють.

Норма про дію прав протячом п'яти-п'ятнадцяти років буде розповсюджуватися на всіх водіїв, чи на тих, хто отримуватиме права після введення норми в дію?

— Норма буде поширюватися безпосередньо навіть не на водіїв, а на ті водійські посвідчення, які будуть видані. Якщо не буде обов'язку міняти водійські посвідчення, не буде поширюватися строк дії цих посвідчень.

Ранее автоэксперт Олег Назаренко в эфире "ГС" заявил, что принятие законопроекта об урегулировании временного ввоза транспортных средств выгодно чиновникам, которые будут «крышевать» данную схему.