Аваков объявил о служебном несоответствии начальнику полиции Киева

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. По результатам служебного расследования инцидента в поселке Княжичи в Киевской области объявлено о неполном служебном ответственность начальнику полиции Киева и руководителю Шевченковского райуправления полиции, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.

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По словам министра, результаты служебного расследования инцидента в объеме более 40 страниц находятся в Генеральной прокуратуре Украины.

"По результатам служебного расследования уволены 8 человек, 12 получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции г. Киева Андрею Крищенко и начальнику Шевченковского райуправления полиции Герману Приступе", – сказал Аваков.

Он в очередной раз подчеркнул, что инцидент с перестрелкой между правоохранителями в Книжячах произошел из-за серьезных недоработках в планировании спецоперации руководителями, которые ее проводили.

В конце 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.