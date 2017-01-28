наверх
28.01.201702:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Аваков объявил о служебном несоответствии начальнику полиции Киева

    Тема:

    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (126)

    (обновлено: )52
    По его словам министра внутренних дел Арсена Авакова, результаты служебного расследования инцидента в Княжичах в объеме более 40 страниц находятся в Генеральной прокуратуре Украины.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. По результатам служебного расследования инцидента в поселке Княжичи в Киевской области объявлено о неполном служебном ответственность начальнику полиции Киева и руководителю Шевченковского райуправления полиции, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.

    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Пресс-служба Нацполиции
    Инцидент в Княжичах. МВД поставило запятую, больше похожую на точку

    Читайте также: Расстрел в Княжичах: родные погибших потребуют эксгумации тел – юрист

    По словам министра, результаты служебного расследования инцидента в объеме более 40 страниц находятся в Генеральной прокуратуре Украины.

    "По результатам служебного расследования уволены 8 человек, 12 получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции г. Киева Андрею Крищенко и начальнику Шевченковского райуправления полиции Герману Приступе", – сказал Аваков.

    Он в очередной раз подчеркнул, что инцидент с перестрелкой между правоохранителями в Книжячах произошел из-за серьезных недоработках в планировании спецоперации руководителями, которые ее проводили.

    В конце 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

    Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения