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    Киев

    Стали известны подробности задержания судьи Соломенского суда

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    По информации СМИ, полученную взятку в размере 22 тысяч долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.
    Сергей Зинченко
    Высший совет юстиции

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Судьей Соломенского райсуда Киева, которого задержали на взятке, оказался Сергей Зинченко, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в адвокатских кругах.

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    "Посредником в получении взятки был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко. Полученную взятку в размере 22 тысяч долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка", — говорится в сообщении.

    По информации издания, согласно декларации за 2015 год, у Зинченко есть земельный участок площадью 1310 кв м в поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области.

    Кроме того, у него есть "Лексус" модели ЛС460Л, 2007 года выпуска. Согласно документу, в 2015 году судья получил 188 900 гривен зарплаты, а его жена Екатерина — 18524 грн. Судья также взял кредит в банке в размере 89 тысяч грн.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что судья Соломенского суда Киева задержан при получении взятки в 22 тысячи долларов. По словам министра, судья получил взятку за содействие в снятии ареста на имущество, которое было в залоге.

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