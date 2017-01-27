Стали известны подробности задержания судьи Соломенского суда

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Судьей Соломенского райсуда Киева, которого задержали на взятке, оказался Сергей Зинченко, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в адвокатских кругах.

"Посредником в получении взятки был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко. Полученную взятку в размере 22 тысяч долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка", — говорится в сообщении.

По информации издания, согласно декларации за 2015 год, у Зинченко есть земельный участок площадью 1310 кв м в поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области.

Кроме того, у него есть "Лексус" модели ЛС460Л, 2007 года выпуска. Согласно документу, в 2015 году судья получил 188 900 гривен зарплаты, а его жена Екатерина — 18524 грн. Судья также взял кредит в банке в размере 89 тысяч грн.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что судья Соломенского суда Киева задержан при получении взятки в 22 тысячи долларов. По словам министра, судья получил взятку за содействие в снятии ареста на имущество, которое было в залоге.