В мире вспоминали погибших в Одессе 2 мая 2014 года

По данным министерства внутренних дел Украины, за день четырнадцать человек были задержаны, в отношении четырех из них были составлены административные протоколы. Вместе с тем, траурные мероприятия, по данным украинского МВД, прошли мирно и без происшествий, в них приняли участие около полутора тысяч человек.

Общественники отмечают, что власти Украины не хотят знать правды об одесской трагедии, а подвижек в расследовании нет.

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Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.

С самого утра вторника жители Одессы начали нести цветы и венки к Дому профсоюзов. Приходили люди всех возрастов: и молодые, и пожилые, многие не скрывали свои эмоции, плакали и обвиняли действующую власть в безразличии в расследовании одесской трагедии. В результате к вечеру территория перед Домом профсоюзов была усыпана свежими цветами и венками.

Между тем пришедшие скептически отнеслись к повышенным мерам безопасности на Куликовом поле. "Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", — сказала одна из пришедших женщин. Недовольство высказывали многие пришедшие.

Памятный митинг, организованный силами общественности, начался после 14.00. На площади возле Дома профсоюзов собралось несколько сотен человек. Они заявили, что те активисты, которые должны были проводить митинг, находятся в управлении Службы безопасности Украины в Одессе и не смогут участвовать в мероприятии.

Митингующие периодически скандировали "Не забудем, не простим", читали стихи в память жертв трагедии, однако правоохранители запретили им приносить фотографии погибших и банеры. Короткий митинг прошел без звуковой техники.

Матери погибших выпустили в небо черные шары и голубей, участники митинга перечислили имена убитых в Доме профсоюзов. Перед этим на Куликовом поле также прошел молебен по жертвам трагедии 2 мая.

Очередную акцию в память о трагических событиях в Одессе 2 мая провели во вторник на площади перед зданием Европарламента в Брюсселе проживающие в Бельгии выходцы из России и Украины.

В организованной депутатом ЕП от Латвии Татьяной Жданок акции приняли участие около 20 человек, в том числе несколько сотрудников институтов ЕС. Собравшиеся держали в руках фотографии с места трагедии, а на их одеждах были прикреплены значки с надписью "Remember Odessa. Stop fascism" (Помните Одессу. Остановите фашизм). Аналогичные надписи были и на воздушных шариках, с которыми пришли на акцию ее участники.

Кроме того, более тысячи человек собрались в центре Донецка почтить память погибших 2 мая 2014 года. На площади возле драматического театра установили стенд с именами и фотографиями погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Люди возлагали цветы к стенду и зажигали свечи. Со сцены выступали одесситы, участники событий на Куликовом поле, воюющие в рядах ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики.