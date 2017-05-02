Годовщина трагедии. Как прошло 2 мая в Одессе

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Трагедия в Одессе поражает ужасом произошедшего и своими масштабами. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой.

Около 15 часов начались первые столкновения с использованием камней, коктейлей Молотова и травматического оружия. А через час появился первый погибший — активист Евромайдана, который умер от пулевого ранения.

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В 18 часов эпицентр столкновений переместился на Куликово поле, где был разбит палаточный лагерь "антимайдановцев". На тот момент часть их покинула площадь, а остальные решили забаррикадироваться в Доме профсоюзов. Через полчаса загорелись оставленные палатки и баррикада перед входом в Дом профсоюзов. Еще через 15 минут начался пожар в самом здании.

Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей. Во время пожара в здании Дома профсоюзов, по официальным данным, погибли 48 человек, более 250 пострадало.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено. Международные организации неоднократно указывали на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от властей наказания виновных за смерть людей. Судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей процесс начался заново. За три года следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Три года спустя в знак траура 2 мая в Одессе городские власти разместили на городских зданиях флаги с черными лентами.

Беспрецедентные меры безопасности

В этом году к обеспечению безопасности участников мероприятий в Одессе был привлечен местный гарнизон полиции, а также подразделения специального назначения из Днепра и Киева. Также в Одессу прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции из Киева и других регионов. Всего охрану общественного порядка в Одессе обеспечивает более 3 тыс. правоохранителей.

На всех участках границы проводились усиленные мероприятия по противодействию возможному приезду и не пропуску лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию в Одессе. Как сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, накануне правоохранители задержали восьмерых человек — граждан Кыргызстана, Беларуси и России. Пограничники отмечают, что мужчины были крепкого телосложения, как для участия в спортивных соревнованиях. Во время комплексной проверки подозрительных личностей оказалось, что они прибыли по приглашению организации, которая, вероятно, занималась привлечением боевиков на Куликово поле. Задержанных вернули в их страны обратными рейсами.

Кроме того, Одесский аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, а также въезды в Одессу дополнительными силами контролируют гражданские активисты.

СМИ также сообщили, что правоохранители проводят обыски у некоторых пророссийских активистов в Одессе. В частности, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим. Кроме того, обыски проводились сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным – по пяти адресам.

Рано утром нардепы облсовета от "Оппозиционного блока" Виталий Саутенков и Владимир Баранский получили от правоохранителей повестку на допрос. Об этом рассказал сам Саутенков в соцсетях, и добавив, что при этом присутствовали члены "Правого сектора".

Минировали ВУЗы и Дом профсоюзов

Как и в прошлом году, не обошлось без сообщений о минировании. В 10.30 с интервалом в четыре минуты правоохранители получили два сообщения с минимальным интервалом во времени о заминировании в зданиях Национального университета имени Мечникова и Одесского национального политехнического университета.

По указанным адресам выехало несколько следственно-оперативных групп, а также специалисты-взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками. Взрывчатку не обнаружили.

В 12:45 поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован Дом профсоюзов. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители временно перекрыли вход со стороны Канатной, а людей, которые уже находились на площади, эвакуировали, направляя к другому выходу.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014

Своей очереди попасть на Куликово поле ожидало около сотни человек. Люди пытались прорваться через кордон полиции на площадь перед Домом профсоюзов. К месту происшествия подтянули спецназ, бойцам которого удалось утихомирить толпу. Сообщение о минировании Дома профсоюзов оказалось ложным и на Куликово поле вновь стали пускать людей.

Траурные мероприятия

В 7 утра Куликово поле открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года. Людей пускали со стороны Канатной улицы через рамки металлодетекторов. На площади и по ее периметру патрулировали полицейские наряды и военнослужащие Национальной гвардии.

Передвижение людей по Куликовому полю также контролировалось. Утром женщина пыталась пройти с георгиевской лентой, с ней провели беседу, и ленту изъяли. Вход на Соборную площадь был открыт. Там также дежурили полицейские и гвардейцы. Еще до официального начала траурных мероприятий, запланированных на 14.00, у Дома профсоюзов собралось порядка тысячи человек. Чтобы попасть на молебен, одесситы выстраивались в длинные очереди у рамок металлоискателей.

В свою очередь представители патриотических организаций провели свой собственный митинг в память о погибших 2 мая проукраинских активистах. К месту, где во время массовых столкновений были смертельно ранены член "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков, пришли родители и близкие погибших, представители ПС и местные патриоты. К импровизированному мемориалу принесли цветы, свечи, ленты и флаги. На мероприятие собралось порядка сотни активистов, священник отслужил службу в память о погибших.

Стычки, перебранки и дрон с флагом "ПС"

Акция на Куликовом поле в целом прошла без происшествий. У входа на Куликово поле были замечены группы радикальных активистов в камуфляже и с красно-черной символикой. Около 50 представителей "Свободы", "Азова" и прочих организаций "правого" толка пытались попасть на Куликово поле, но сотрудники полиции не пропустили их.

Как сообщил "Таймер", "евромайдановцы" расположились между металлоискателем и Канатной, периодически выкрикивали "Слава Украине" и прочее в том же духе. В ответ на них обрушились тексты противоположного характера. К счастью, словесной перепалке перерасти во что–то большее помешали сотрудники правоохранительных органов, которые вовремя пресекли нарастающий конфликт.

Видимо, будучи не в силах проникнуть на траурный молебен, представители патриотических организаций запустили дрон с красно-черным флагом Организации украинских националистов, который также используется "Правым сектором".

По состоянию на 16.15 в ходе траурных мероприятий на Куликовом поле задержали пятерых нарушителей общественного порядка.