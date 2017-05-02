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    Перед зданием Европарламента почтили память жертв трагедии в Одессе

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    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Акция в память о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, прошла во вторник на площади перед зданием Европарламента в Брюсселе, ее провели проживающие в Бельгии выходцы из Украины и РФ, передает корреспондент РИА Новости.

    В организованной депутатом ЕП от Латвии Татьяной Жданок акции приняли участие около 20 человек, в том числе несколько сотрудников институтов ЕС. Собравшиеся держали в руках фотографии с места трагедии, а на их одеждах были прикреплены значки с надписью "Remember Odessa. Stop fascism" (Помните Одессу. Остановите фашизм). Аналогичные надписи были и на воздушных шариках, с которыми пришли на акцию ее участники.

    В конце февраля Жданок организовала в Европарламенте слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?". Участники мероприятия тогда выразили обеспокоенность отсутствием официальных результатов расследований эти преступлений. По словам Жданок, она 17 раз предпринимала попытку включить в повестку ЕП обсуждение ситуации с расследованиями в рамках дебатов по Украине.

    Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

    После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также представителями Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Погибли 48 человек. Более 250 человек пострадали.

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