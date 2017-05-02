Дело о трагедии 2-го мая в Одессе так и останется загадкой - Ткачев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Одесса

В ближайший вторник, 2-го мая к Одессе будет приковано все внимание украинской и международной общественности. Уже сейчас годовщина страшной трагедии на Куликовом поле стала одним из главных информационных поводов. Об атмосфере в городе накануне 2-го мая, подготовке к памятным мероприятиям и причинах отсутствия расследования резонансного дела, РИА Новости Украина рассказал известный одесский журналист Юрий Ткачев.

Как проходила подготовка к памятным мероприятиям в Одессе?

— Если говорить о публичной плоскости, то, как таковой подготовки со стороны "Куликова поля" не было. Надо понимать, что мероприятия возле Дома профсоюзов 2-го мая, как правило, имеют достаточно спонтанный характер. Люди приходят, но не в одно и то же условленное время, а больше стихийно. Наверняка готовятся к дате и в лагере радикалов — системной подготовки, думаю, нет, но на протяжении последнего времени регулярно появлялись слухи о том, что националисты захотят "проконтролировать" как будут проходить памятные мероприятия. По понятным причинам, о том, что это может быть, никто не сообщает.

Почему как с одной, так и с другой стороны не было анонсов планирующихся мероприятий?

— Наверняка у организаторов есть опасения, что то, что ими планируется, может быть сорвано правоохранительными органами, в первую очередь Службой безопасности. В Украине в целом сейчас такая обстановка, что подобные вещи стараются не афишировать. На днях губернатор Одесчины Максим Степанов заявил, что силовики активно готовятся и не допустят никаких провокаций. Хотя, к чему конкретно готовятся правоохранители, честно говоря, непонятно.

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Верите ли вы возможность серьезных провокаций в этот день?

— Не сомневаюсь, что некие провокации обязательно будут. Дело в том, что уже который год подряд проводится политика некоей невротизации общества накануне даты и непосредственно 2-го мая. Например, в прошлом году в преддверии памятного дня из гранатомета было обстреляно отделение одного из одесских банков. На мой взгляд, это было сделано с конкретной целью — показать, что существует реальная возможность силовых действий. Не сомневаюсь, что и в этот раз будут какие-то действия с целью создать информационный фон вокруг 2-го мая. Что до актов реального насилия, то, честно говоря, скептически отношусь к такой возможности. Целью информационной волны, которую разгоняла официальная власть, как раз и было убедить людей никуда не ходить.

На чем основывается ваша уверенность, что обойдется без серьезных столкновений?

— Во-первых, в этот день в Одессе будет абсолютно неимоверное количество представителей зарубежных СМИ, представителей ОБСЕ, ООН и других международных организаций. Поэтому власть абсолютно не заинтересована в том, чтобы на глазах у иностранной общественности случилось что-то из ряда вон выходящее. Политики хотели бы, чтобы 2-го мая в Одессе вообще не было подобных акций, но столкновения на них — еще более худшее из двух зол.

Ходили слухи о том, что накануне в город съедутся радикалы с других областей. Допускаете нечто подобное?

— Организовать "переброс" десятков, не говоря уже о сотнях радикальных элементов достаточно сложно. Власть достаточно хорошо контролирует радикалов, они прекрасно сотрудничают и коммуницируют, поэтому сумеют договориться провести этот день "без лишнего Шумана". Что-то могут организовать какие-то маргинальные мелкие группы. Но и они прекрасно понимают, что им придется противостоять большой толпе людей, которая будет измеряться тысячами.

С целью не допустить массовости мероприятия правоохранители в последнее время пользуются методом "чрезмерных мер безопасности", как это было, например, во время Крестного хода УПЦ в Киеве. Ожидаете ли вы чего-то подобного в ближайший вторник?

— Более того, я практически уверен, что именно так и будет. В прошлом году все мы были свидетелями того, как под предлогом минирования полностью перекрывался доступ к Куликовому полю. Если обычно процедура "разминирования" занимает пару часов, то 2-го мая 2015-го мифическую бомбу искали около восьми. А абсолютно всем, кто пришел почтить память погибших, было ясно, что все делается с целью потянуто время.

Стоит ли ожидать на траурных мероприятиях присутствия первых лиц страны или города?

— Уверен, что официальных властей на площади у Дома профсоюзов поле не будет. На данном этапе никто из них не рискнет выказывать даже минимальную солидарность с движением "Куликова поля" и так далее.

Как думаете, будут ли траурные мероприятия в Одессе иметь массовый характер?

— Полагаю, что речь будет идти о количестве от тысячи человек и выше в одну единицу времени. Всего же за день через Куликово поле пройдет гораздо больше тех, кто хочет почтить память погибших. В то же время, официальная оценка массовости будет диаметрально противоположной — СМИ расскажут о том, что к Дому профсоюзов пришли в лучшем случае несколько сотен "проплаченных" активистов и маргинальных.

Со дня трагедии в Одессе прошло уже три года. Как считаете, почему расследование резонансного для страны дела находится примерно на том же уровне, что и в 2014-м?

— Это просто не выгодно власти. Если говорить о событиях на Греческой площади, то это расследование как провалили на этапе досудебного следствия, так оно и находится в судах уже два года. Поскольку завершить это дело нормальным приговором нельзя, ведь в большинстве случаев приговоры должны быть отражательными за недоказанностью. Судьи, мягко говоря, не горят желание выносить обвинительный приговор в незаконном ключе. Все прекрасно понимают, что сегодня в стране одна обстановка, завтра может быть совсем другая. Никому не хочется отвечать. Дело откровенно затягивается, заседания переносятся и т. д. Что касается событий на Куликовом поле, то это расследование тоже находится в каком-то непонятном состоянии. Материалы дела постоянно гуляют между разными инстанциями, теряются. Конечно, все это вопрос политической воли. Но даже если найдется честный следователь, который захочет установить истину, ему будет очень сложно. Значительная часть доказательств уничтожена, утеряна.

То есть при действующей власти дело 2-го мая расследовано не будет?

— В суде мы его точно не увидим. Но нельзя быть уверенным и в том, что лед тронется даже при какой-то другой власти. Слишком много времени прошло впустую. Дело 2-го мая рискует остаться загадкой, но хочется верить, что рано или поздно мы узнаем хотя бы большую часть правды.