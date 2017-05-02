Годовщина одесской трагедии. С Куликова поля эвакуируют людей

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Жителей Одессы, пришедших почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в городе в ходе столкновений погибли 48 человек, эвакуируют с Куликова поля, передает местное издание "Думская".

"На Куликовом поле снова ищут взрывчатку. Людей в связи с телефонным "минированием" эвакуируют. Пока все проходит без эксцессов", — сказано в сообщении.

Полицейские наряды и бойцы Национальной гвардии Украины во вторник патрулируют Куликово поле в Одессе в связи с третьей годовщиной трагических событий 2 мая. Вход на территорию разрешен только через установленные рамки металлоискателей.

Ранее поступило сообщение о минировании Дома профсоюзов, из-за чего людей эвакуировали с Куликова поля, однако после проверки информация не подтвердилась.

В полиции заявляли, что проверили два сообщения о минировании в Одессе Национального университета имени Мечникова и Одесского Национального политехнического университета. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.