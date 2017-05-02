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    Беспорядки 2 мая 2014 года в Одессе: архивные кадры

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    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (27)

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    Украина отмечает скорбную дату: третью годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Результатом противостояния стали десятки человеческих жертв. На видео - архивные кадры.
    Канал на Youtube Вся Одесса на Odessa1.com

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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    Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено. 

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