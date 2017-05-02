Беспорядки 2 мая 2014 года в Одессе: архивные кадры

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.