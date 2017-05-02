Трагедия 2 мая в Одессе: политики работают на раскол общества – политолог

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 2 мая, — третья годовщина одесской трагедии в Доме профсоюзов, унесшей жизни 48 человек. Дело до сих пор расследуется, отдельные производства уже рассматривает суд.

Сейчас в городе повышен уровень террористической угрозы и усилены меры безопасности. В частности, Куликово поле — в окружении полиции, проходы туда оборудован рамками металлоискателей.

О возможных спекуляциях на трагедии высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

"Мы будем слышать то, что слышали последние три года. Потому что есть две стороны, и у каждой из них своя правда, а следствие никак не двигается, и виновные не понесли никакого наказания. Поэтому, я думаю, что политики будут продолжать спекуляции на этой теме. Мне кажется, что это абсолютно деструктивный ущербный путь, потому что они продолжают работать на раскол общества. Для того чтобы наступил конец этой эпопеи, нужно решение суда", — заявил эксперт.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.