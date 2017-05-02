Одесса: на Куликовом поле - много людей, провокации их не остановили – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Одессе полиция проверяет два сообщения о заминировании. Неизвестный мужчина сообщил о минировании Национального университета им. Мечникова и Одесского национального политехнического университета. Сейчас там работают следственно-оперативные группы полиции с взрывотехниками и кинологами.

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Александр Полуев. Что происходит в местах, где три года назад состоялись массовые трагические события, сообщил спецкор Голоса Столицы

Что происходит на Куликовом поле? Людей, которые несут цветы, стало больше?

— Из-за сообщения о заминировании правоохранителей на Куликовом поле меньше не стало, меры безопасности по-прежнему повышены.

Людей значительно прибавилось, если изначально правоохранители останавливали пропуск через рамки металлоискателей, чтобы не накапливалось большое количество людей перед Домом профсоюзов, чтобы они проходили, возложив цветы, то сейчас уже порядка 100 человек находится на площади.

Правоохранители также находятся в толпе, следят, чтобы не было никаких провокаций. Пока ситуация спокойная, помимо утреннего инцидента с георгиевской ленточкой.

Одесские правоохранители справляются своими силами или с помощью подкрепления из других регионов?

— В рамках усиления мер на майские даты памятные, прибыло подкрепление из других регионов, около 2 тысяч правоохранителей должны были изначально охранять порядок, но вот буквально вчера стало известно, что их будет 3 тысячи. Сейчас тут находятся подразделения патрульной полиции, национального управления полиции, НГУ, СБУ, то есть очень много.

@dumskaya.net Ситуация в Одессе 2 мая

Как ведется охрана порядка, наблюдение за порядком — исключительно с помощью патрулей?

— Патрули работают в усиленном режиме, патрулируют одесские улицы на автомобилях, также пешие патрули работают, места проведения массовых мероприятий, там движение для общественного транспорта перекрыто. Также продолжается патрулирование техники и спецподразделений.

Было сообщение, что Куликово поле окружено военной техникой. Это правда?

— Военная техника в плане грузовиков, скорее. Потому что бронетехники как таковой нет. Перекрыли грузовики и автобусы, на которых приехали правоохранители. Они стоят на огороженной части Куликового поля, там, где не ходят люди.

Какие памятные мероприятия должны еще сегодня пройти?

— На 14.00 на Куликовом поле намечен митинг, но люди идут с самого утра, небольшими группами, не дожидаясь 14.00. И в 18.00 на Соборной площади пройдет траурный молебен в память о погибших.

Что говорят местные жители о сегодняшнем дне? О том, почему расследование еще не завершено?

— Что касается расследования, эту тему люди не поднимают. Единственное, что представители обоих лагерей, которые принимали участие в тех событиях, говорят что это, действительно, была большая трагедия для Одессы.

В мероприятиях участвуют политики?

— На Куликовом поле были представители одесского горсовета предыдущего созыва, из действующего — я не видел. Из политиков никто заявлений не делал здесь, потому что все-таки люди приходят возложить цветы. На месте присутствует глава области Максим Степанов и руководители всех силовых подразделений. То есть они следят, чтобы все происходило без эксцессов.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Полуев и замначальника пресс-службы ГУ Нацполиции в Одессе Любовь Гордиевская сообщили, какие меры безопасности применяют в Одессе, чтобы не допустить провокаций в годовщину трагических событий трехлетней давности.