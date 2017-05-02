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    Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в Одессе

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    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (30)

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    Оперативники Службы безопасности Украины во вторник провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта. Она проведена с задействованием спецподразделения "Альфа".
    СБУ/Youtube

    В пресс-службе СБУ заявили, что задержана группа местных жителей, "которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций".

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    Во вторник, 2 мая, в Одессе чтят память жертв трагедии, которая произошла ровно три года назад.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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    Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено. 

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