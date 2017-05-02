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    СБУ задержала в Одессе местных жителей по подозрению в "подготовке терактов"

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    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (22)

    (обновлено: )44115
    Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений на майские праздники, а также годовщине трагических событий 2 мая 2014 года в городе.
    Ситуация в Одессе 2 мая
    @dumskaya.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Одессе группу местных жителей по подозрению в "подготовке терактов, диверсий и провокаций", сообщил во вторник пресс-центр спецслужбы.

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    "Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений на майские праздники, а также годовщине трагических событий 2 мая 2014 года в городе. Оперативники спецслужбы со спецподразделением "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", — говорится в сообщении спецслужбы.

    Главред одесского Таймера Юрий Ткачев
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    При этом в сообщении не уточняется число задержанных.

    По данным ведомства, в настоящее продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

    Ранее жителей Одессы, пришедших почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, эвакуировали с Куликова поля из-за сообщения о минировании.

    Сообщение о минировании Куликова поля в Одессе, где проходит церемония памяти жертв трагедии, не подтвердилось, сообщили РИА Новости в полиции Одесской области.

    Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.

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