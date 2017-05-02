Годовщина трагедии 2 мая: полиция отчиталась о задержаниях в Одессе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Полиция задержала четырех человек в ходе мероприятий в Одессе, посвященных годовщине трагедии 2 мая 2014 года, сообщил во вторник начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Сегодняшний день, как вы видите, проходит напряженно, мероприятия еще не закончены, на сейчас доставлено в райотделы полиции четыре человека для составления административных протоколов", — приводит слова Головина пресс-служба полиции. За какие нарушения задержаны граждане, не уточняется.

По его словам, полиция будет дежурить в усиленном режиме до утра среды, сейчас правоохранители не допускают скопления граждан.

Ранее полиция сообщала о задержании мужчины за неповиновение требованиям правоохранителей во время эвакуации людей с Куликова поля, когда было ложное сообщение о минировании Дома профсоюзов.

ГУ НП в Одесской области Задержание в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.