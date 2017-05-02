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    Годовщина трагедии 2 мая: полиция отчиталась о задержаниях в Одессе

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    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (30)

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    Полиция будет дежурить в усиленном режиме до утра среды, сейчас правоохранители не допускают скопления граждан. По последним официальным данным, задержаны четыре человека.
    Задержание в Одессе в годовщину трагедии 2 мая
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Полиция задержала четырех человек в ходе мероприятий в Одессе, посвященных годовщине трагедии 2 мая 2014 года, сообщил во вторник начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Годовщина трагедии. Как прошло 2 мая в Одессе

    "Сегодняшний день, как вы видите, проходит напряженно, мероприятия еще не закончены, на сейчас доставлено в райотделы полиции четыре человека для составления административных протоколов", — приводит слова Головина пресс-служба полиции. За какие нарушения задержаны граждане, не уточняется.

    По его словам, полиция будет дежурить в усиленном режиме до утра среды, сейчас правоохранители не допускают скопления граждан.

    Ранее полиция сообщала о задержании мужчины за неповиновение требованиям правоохранителей во время эвакуации людей с Куликова поля, когда было ложное сообщение о минировании Дома профсоюзов.

    ГУ НП в Одесской области
    Задержание в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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    Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено. 

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