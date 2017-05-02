Куликово поле в Одессе открыли для посетителей

В Одессе во вторник Куликово поле открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года. Людей пускают со стороны Канатной улицы через рамки металлодетекторов.

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Ранее жителей Одессы, пришедших почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, эвакуировали с Куликова поля из-за сообщения о минировании.

Более 2 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.