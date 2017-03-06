Заседание суда по делу Насирова. Онлайн-трансляция

Соломенский районный суд Киева в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова о проведении судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)на предмет возможности участия обвиняемого в судебном заседании по состоянию его здоровья.

Об отказе сообщил следственный судья Александр Бобровник. После этого заседание суда по избранию меры пресечения Наисрову продолжилось.

Читайте также — Киев и МВФ: в начале сложных дел

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован. Вскоре сам Насиров опроверг эту информацию.