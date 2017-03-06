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    Защита Насирова отводит глаза публики от подозрений в 2 млрд грн убытков - Маляр

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (130)

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    Вместо этого все обсуждают технические детали дела и диагноз отстраненного с поста главы ГФС Романа Насирова. Об этом в эфире ГС заявила юрист Анна Маляр.
    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Соломенском районном суде Киева рассматривалось ходатайство САП и НАБУ об избрании меры пресечения Роману Насирову. При этом НАБУ настаивает, что сообщило Насирову о подозрении в полном соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, а попытки поставить это под сомнение — или следствие недостаточной осведомленности комментаторов, или сознательное намерение ввести общество в заблуждение. При этом в действиях детективов усомнился сам генпрокурор Юрий Луценко.

    Роман Насиров на суде
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    Резонанс вокруг дела Насирова в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировала юрист, адвокат Анна Маляр.

    "Смотрите, как профессионально нас с вами отводят от ключевой темы, от того, в чем подозревают Насирова. Он подозревается в тех действиях, которые, возможно, если это будет доказано, нанесли убытки государству на сумму 2 миллиарда. Но мы с вами обсуждаем какие-то технические мелочи, был он в сознании, был он без сознания, можно ли было ему поставить диагноз или нет. Собственно, это очень профессионально сформированная линия защиты и отведение глаз общественности от того, что на самом деле является существенным", — заявила Маляр.

    Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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