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    Суд приобщил к делу документы о втором гражданстве Насирова - СМИ

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (130)

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    По информации СМИ, после того, как судья приобщил к делу ходатайство, в котором говорилось о тройном гражданстве Романа Насирова, судья вновь удалился в совещательную комнату рассматривать ходатайство о медицинской экспертизе.
    Роман Насиров в кресле судьи
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Судья Соломенского районного суда Киева, в котором рассматривают дело главы ГФС Романа Насирова, приобщил к его материалам документы о наличии у подозреваемого гражданств Великобритании и Венгрии, сообщает канал "112 Украина".

    Роман Насиров на суде
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    "Только что завершился еще один перерыв. По нашим подсчетам, это минимум шестой перерыв в течение сегодняшнего дня. После того, как судья приобщил к делу ходатайство, в котором говорилось о тройном гражданстве Романа Насирова, судья вновь удалился в совещательную комнату рассматривать ходатайство о медицинской экспертизе", — сообщил корреспондент канала.

    Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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