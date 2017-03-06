Фотоитоги 6 марта: дело Насирова, Украина против РФ в суде ООН

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

Как пояснили в ведомстве, на этих слушаниях Киев требует от суда обязать Россию "прекратить нарушение международного права", а именно "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины".

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В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.