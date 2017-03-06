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    Фотоленты

    Фотоитоги 6 марта: дело Насирова, Украина против РФ в суде ООН

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (127)

    (обновлено: )23
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Ситуация под Соломенским судом
    Активисты у Соломенского суда Киева, где рассматривается дело Романа Насирова
    Блокада в Конотопе
    Факельное шествие во Львове в честь Шухевича
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали благодарность для Порошенко
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье к юго-западу от столицы Панамы. Инцидент произошел в воскресенье по местному времени в местечке под названием Антон в 170 километрах от города Панама.
    Выставка котов в Киеве
    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову.
    УНИАН
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом.
    AutoMaidan / Facebook
    Активисты у Соломенского суда Киева, где рассматривается дело Романа Насирова
    Активисты у Соломенского суда Киева, где рассматривается дело Романа Насирова.
    УНИАН
    Блокада в Конотопе
    Блокада в Конотопе.
    Семен Семенченко / Facebook
    Факельное шествие во Львове в честь Шухевича
    Факельное шествие во Львове в честь Шухевича.
    032.ua
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали благодарность для Порошенко
    Тушки под АП из-за Иванющенко. Активисты передали "благодарность" для Порошенко.
    RPR_ua
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года.
    hromadske.ua
    По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье к юго-западу от столицы Панамы. Инцидент произошел в воскресенье по местному времени в местечке под названием Антон в 170 километрах от города Панама.
    По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье к юго-западу от столицы Панамы. Инцидент произошел в воскресенье по местному времени в местечке под названием Антон в 170 километрах от города Панама.
    bcbrp
    Выставка котов в Киеве
    Выставка котов в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Максимально возможное качество.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову.

    Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

    Читайте также: Соцсети о Насирове: "Случилось чудо, он пошел!"

    Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

    Как пояснили в ведомстве, на этих слушаниях Киев требует от суда обязать Россию "прекратить нарушение международного права", а именно "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины".

    Читайте также: Встать, суд идет. Гаага рассматривает иск Украины к РФ – суть претензий

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. 

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