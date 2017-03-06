НАБУ открыло дело из-за препятствования доставки Насирова в Институт кардиологии

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту событий, которые произошли 4 марта возле здания Института кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско, куда из больницы "Феофания" был доставлен руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Действия лиц, оказавших сопротивление сотрудникам Бюро, квалифицированы по ч. 2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины ("Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей").

В НАБУ напомнили, что 4 марта группа людей, которые называли себя народными депутатами, препятствовали сотрудникам Бюро доставить Насирова на обследование в Институт кардиологии с целью проведения объективной оценки состояния его здоровья.

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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