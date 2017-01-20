Передача власти в Белом доме. Прямая трансляция

Ранее Обама выступил с прощальным обращением к американскому народу, с последним радиообращением, прощальной записью в Twitter и прощальной пресс-конференции. Также он оставил прощальное письмо американцам. Обама пробыл на посту президента США два четырехлетних срока и не может баллотироваться вновь. Президентом на церемонии инаугурации в пятницу станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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