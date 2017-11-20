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    Общество

    В Херсоне воина АТО довели до самоубийства — ОГА

    (обновлено: )52551
    Специально созданная комиссия провела расследование инцидента в Херсонском госпитале инвалидов и ветеранов.
    Армия Украины
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Херсонская облгосадминистрация завершила служебное расследование по факту самоубийства ветерана АТО  Сергея Кочемазова в  Херсонско госпитале инвалидов и ветеранов войны.

    Ветераны АТО. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зона особого риска. Ветераны АТО склонны к суицидам, насилию и криминалу

    Расследование показало, что при общении с пациентами заведующая неврологическим отделением нарушала правила этики и деонтологии.

    Медработники, причастные к этому делу, будут направлены на переаттестацию и отстранены от выполнения профессиональных обязанностей.

    Комиссия делает выводы, что все нарушения могли довести ветерана АТО Сергея Кочемазова  до самоубийства.

    Летом 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков  заявил, что около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны АТО зарегистрированы с начала конфликта на востоке Украины.

    По данным Минобороны, за 2016 год в зоне АТО 63 военных покончили с собой.

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