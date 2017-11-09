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    Происшествия

    На Закарпатье муж убил на людях жену и решился на суицид (18+)

    (обновлено: )41303
    Сотрудники Раховского отделения полиции разыскали в заброшенном доме мужа, который из ревности убил жену. Правоохранители успели вовремя - мужчина пытался покончить с собой.
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. 31-летний житель села Росошки Раховского района в порыве ревности убил свою 34-летнюю жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

    "В полицию обратился житель села Росошка Раховского района и сообщил об убийстве (…) Как стало известно от местных жителей, к их односельчанке на улице подошел муж, с которым та не проживала уже почти год. Мужчина достал нож и ударил ее в шею. Женщина умерла еще до приезда медиков, а злоумышленник убежал. Пострадавшая была матерью двух малолетних детей", — сообщает подробности полиция Закарпатской области.

    zk.npu.gov.ua
    На месте преступления в Закарпатской области

    Полицейские нашли мужчину в километре от места совершения преступления, он пытался совершить суицид, но был спасен и отправлен в больницу, где находится под охраной полиции.

    Ранее сообщалось, что впервые в истории Украины на свободу вышел осужденный к пожизненному заключению.

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