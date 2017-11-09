На Закарпатье муж убил на людях жену и решился на суицид (18+)

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. 31-летний житель села Росошки Раховского района в порыве ревности убил свою 34-летнюю жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

"В полицию обратился житель села Росошка Раховского района и сообщил об убийстве (…) Как стало известно от местных жителей, к их односельчанке на улице подошел муж, с которым та не проживала уже почти год. Мужчина достал нож и ударил ее в шею. Женщина умерла еще до приезда медиков, а злоумышленник убежал. Пострадавшая была матерью двух малолетних детей", — сообщает подробности полиция Закарпатской области.

zk.npu.gov.ua На месте преступления в Закарпатской области

Полицейские нашли мужчину в километре от места совершения преступления, он пытался совершить суицид, но был спасен и отправлен в больницу, где находится под охраной полиции.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Украины на свободу вышел осужденный к пожизненному заключению.