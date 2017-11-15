В Полтаве подросток убил мать и попытался совершить суицид - СМИ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Полтаве накануне поздно вечером прохожие на клумбе у подъезда обнаружили 17-летнего парня с многочисленными травмами.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что 17-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры на 4-ми этаже. При осмотре места проживания парня, правоохранители обнаружили тело его 45-летней матери с явными признаками насильственной смерти. Тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщает подробности полиция.

Сейчас парень находится в реанимации одной из больниц Полтавы. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным портала pl.vgorode.ua парень убил свою мать, а потом попытался совершить суицид.

Ранее в поселке Большой Бурлук Харьковской области 48-летний местный житель убил 8-летнего ребенка, нанеся ему около 34 ножевых ранений.