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    В Полтаве подросток убил мать и попытался совершить суицид - СМИ

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    В полиции сообщили, что в квартире подростка обнаружили тело его 45-летней матери с явными признаками насильственной смерти.
    На месте убийства в Полтавской области
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Полтаве накануне поздно вечером прохожие на клумбе у подъезда обнаружили 17-летнего парня с многочисленными травмами.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что 17-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры на 4-ми этаже. При осмотре места проживания парня, правоохранители обнаружили тело его 45-летней матери с явными признаками насильственной смерти. Тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщает подробности полиция.

    Сейчас парень находится в реанимации одной из больниц Полтавы. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    По данным портала pl.vgorode.ua парень убил свою мать, а потом попытался совершить суицид.

    Ранее в поселке Большой Бурлук Харьковской области 48-летний местный житель убил 8-летнего ребенка, нанеся ему около 34 ножевых ранений.

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