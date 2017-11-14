Лесники на Закарпатье убили краснокнижную рысь - СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Лесничий ГП "Раховское ЛДГ", председатель районного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай на охоте подстрелили рысь, которая занесена в Красную книгу.
Об этом группе "Небайдужа Рахивщина" сообщил пользователь Facebook Василий Шемота и опубликовал соответствующие фотографии.
Про шокирующий поступок лесников так же сообщила журналист Гаплина Плачинда.
Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что инициирует служебное расследование.
"С целью выяснения всех обстоятельств и проверки информации, изложенной в социальной сети Facebook, Гослесагентство инициировало служебное расследование по лесничим, о которых говорится в публикации, и отстранило их от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения информации будут приняты соответствующие меры. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении Гослесагентства.
Ранее сообщалось, что члены Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины в ходе заседания приняли решение взять под охрану лося.