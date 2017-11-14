Лесники на Закарпатье убили краснокнижную рысь - СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Лесничий ГП "Раховское ЛДГ", председатель районного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай на охоте подстрелили рысь, которая занесена в Красную книгу.

Василий Шемота, facebook Сын лесничего на охоте на краснокнижную рысь

Василий Шемота, facebook Лесничий Кабаль на охоте на краснокнижную рысь

Об этом группе "Небайдужа Рахивщина" сообщил пользователь Facebook Василий Шемота и опубликовал соответствующие фотографии.

Небайдужа Рахівщина Пост Василия Шемоты

Про шокирующий поступок лесников так же сообщила журналист Гаплина Плачинда.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что инициирует служебное расследование.

"С целью выяснения всех обстоятельств и проверки информации, изложенной в социальной сети Facebook, Гослесагентство инициировало служебное расследование по лесничим, о которых говорится в публикации, и отстранило их от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения информации будут приняты соответствующие меры. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении Гослесагентства.

Ранее сообщалось, что члены Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины в ходе заседания приняли решение взять под охрану лося.