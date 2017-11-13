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    Смерть пятерых политологов в ДТП считают убийством — СМИ

    (обновлено: )57604
    Уголовное дело, по которому расследуется резонансная авария, зарегистрировано по статье "умышленное убийство".
    ДТП в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Гибель пятерых политологов в аварии правоохранительные органы расследуют как умышленное убийство.

    ДТП в Ровенской области
    rivne.dsns.gov.ua
    Страшная авария в Ровенской области: в одной машине погибли 5 политологов

    Напомним, в начале сентября в Ровенской области на трассе разбился Opel, в котором находились политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров и Володимир Карагяур и директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов. Все они погибли.

    "Вести"  передают, что следователи по особо важным делам прокуратуры Киева считают смерть пяти политологов, умышленным убийством. В Печерском районном суде уже оформлен запрос на доступ к мобильным телефонам подозреваемого.

    "Досудебным расследованием установлено, что водитель седельного тягача "ДАФ", имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам с использованием транспортного средства, управляя указанным транспортным средством, действуя умышленно допустил столкновение с автомобилем "Опель Омега". Досудебным расследованием установлены обстоятельства, дающие основания полагать, что к указанному преступлению может быть причастен другой человек, который пользуется абонентским номером оператора "Киевстар", – заявили следователи в суде.

    Ранее советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что авария произошла из-за усталости водителя Opel: "Он задремал или не справился с управлением".

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    Водитель лесовоза заявлял, что пытался избежаить аварии. "Я уходил на обочину — не успел, слишком быстро было. Расстояние было буквально метров 20. Не было ни машин — ничего. И за мной не было машин. Я увидел, что он идет прямо лоб в лоб. Я думаю, он просто заснул".

    Погибшие политологи возвращались домой из Варшавы с международной конференции по "гибридной войне".

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